Gemma Owen de Love Island pose dans un haut de soutien-gorge en dentelle plongeant et montre ses abdominaux toniques

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a montré sa silhouette époustouflante dans un haut court en dentelle alors qu’elle posait pour un nouveau selfie.

La star de la télé-réalité, 19 ans, a révélé ses abdos ondulants en associant la bralette de couleur crème à un pantalon formel gris et un blazer anthracite.

La star de Love Island, Gemma Owen, a montré ses abdominaux dans un crop top en dentelle[/caption] Instagram

Gemma, 19 ans, portait Pretty Little Thing de la tête aux pieds après son contrat à six chiffres avec la marque de fast fashion[/caption]

Les vêtements à la mode provenaient du détaillant de mode rapide Pretty Little Thing, avec qui Gemma a signé un contrat à six chiffres.

Sur un plan, Gemma – qui s’est séparée de son petit ami de Love Island, Luca Bish – peut être vue avec ses mèches brunes tombant sur son épaule alors qu’elle pose avec sa main dans sa poche.

Le deuxième cliché voit le cavalier de dressage de l’équipe GB regarder au loin d’une manière réfléchie.

Elle a mis en ligne le duo d’images avec les mots : “C’est une zone grise

« Tenue complète @prettylittlething annonce.

Ses collègues stars de Love Island n’ont pas tardé à jaillir de son look tendance, avec Tasha Ghouri écrivant: « beauté.”

Danica Taylor a ensuite ajouté : « Beaut .”

Gemma a récemment révélé qu’elle était retournée au gymnase après un Noël somptueux.

Elle a dit aux fans qu’elle retournait au gymnase après s’être gâtée pendant la période des fêtes.

Mettant les tartes à la viande hachée de côté, Gemma a dit qu’elle en avait assez de la période “accalmie” entre Noël et le Nouvel An.

Sans perdre de temps, Gemma a enfilé son équipement de gym et a déclaré: “Revenons-y, l’accalmie avant le Nouvel An me tue.”

Gemma est connue pour son look glamour[/caption] Instagram

La star s’est récemment séparée de son petit ami de Love Island, Luca Bish[/caption] gemowen_1/Instagram

Gemma a récemment révélé qu’elle était retournée au gymnase après un Noël somptueux[/caption]