Gemma Owen de Love Island montre un décolleté époustouflant dans un haut court lors de somptueuses vacances à Dubaï

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a séduit ses fans avec un cliché époustouflant lors de ses somptueuses vacances à Dubaï.

L’ancienne star de l’émission de rencontres ITV2 – qui est devenue célèbre l’année dernière – avait l’air glamour alors qu’elle se dirigeait vers la soirée aux Émirats arabes unis.

Instagram

Gemma a montré son décolleté dans un nouveau cliché[/caption] Instagram

La star s’est envolée pour Dubaï cette semaine[/caption]

Gemma, 19 ans, qui s’est séparée de son beau Luca Bish de Love Island l’année dernière, a fait la moue vers la caméra en un clin d’œil.

Elle a enfilé une palette de maquillage glamour alors qu’elle affichait un affichage époustouflant dans un très petit haut court crème.

Gemma a veillé à ce que son décolleté et ses abdos impressionnants soient exposés dans le haut moulant alors qu’elle optait pour une chemise ouverte doublée.

La star de télé-réalité a opté pour ce qui semblait être un pantalon gris ample pour compléter son look chic.

La cavalière de dressage a tiré ses cheveux bruns foncés en une queue de cheval, laissant les extrémités recourbées tomber sur son épaule.

Gemma portait une simple chaîne en or autour du cou et un certain nombre de bracelets en or pendant qu’elle accessoirisait.

Cela survient alors que Gemma a séduit ses fans dans une robe moulante blanche plongeante dans un autre cliché de Dubaï.

Elle a fait étalage de ses courbes et a donné à la caméra sa meilleure mise en place alors qu’elle portait ses cheveux en un chignon désordonné.

Pour compléter le look, elle portait son collier à motif d’étoile de mer et plusieurs bracelets en or alors qu’elle posait dans sa salle de bain de style spa.

Gemma s’est offerte des vacances de luxe à Dubaï.

L’ambassadrice de Pretty Little Thing s’est accordée un peu de temps après avoir fait la promotion de sa nouvelle gamme, alors qu’elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour donner aux fans un aperçu de son escapade en peluche.

La personnalité médiatique a posté une photo de sa vue sur la plage avec la célèbre roue emblématique d’Ain Dubai en arrière-plan.

Elle avait l’air détendue dans une chemise noire surdimensionnée alors qu’elle couvait devant la caméra, couvrant ses yeux avec des lunettes de soleil à monture dorée.

Plus tard, elle a également donné à ses abonnés un aperçu de son logement de luxe.

Gemma a posté une autre histoire de sa chambre lambrissée en bois chic, qui semble pouvoir séjourner au Ritz Carlton à Jumeirah Beach.

Une chambre standard à la station balnéaire commence à plus de 550 £ par nuit à l’hôtel cinq étoiles.

C’est sa première pause depuis sa séparation avec sa co-vedette de Love Island, l’ancien poissonnier de 23 ans, Luca Bish.