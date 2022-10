Gemma Owen de Love Island montre ses fesses dans un short en jean à peine là en vacances à Dubaï

La star de LOVE Island, Gemma Owen, a laissé peu de place à l’imagination alors qu’elle dévoilait ses fesses dans un short en jean.

La star de télé-réalité – qui profite actuellement du soleil à Dubaï – a montré son derriere en short moulant alors qu’elle plongeait ses pieds dans la mer.

Instagram

Instagram

Gemma, 19 ans, qui a passé des vacances de luxe avec son petit ami Luca Bish, avait l’air incroyable dans un haut croisé dos nu nu.

Face à la caméra, la cavalière de dressage a montré son physique soigné et son bronzage ensoleillé.

Elle portait ses tresses brunes dans un chignon soigné et a complété son look avec une paire de nuances, plusieurs bracelets et son collier Tiffany de 20 000 £.

Elle n’a pas perdu de temps pour montrer à sa légion de fans ce qu’elle faisait après avoir été stupéfaite dans un haut de bikini bleu marine plus tôt cette semaine.

Gemma a pris un selfie dans un miroir portant une chemise bleu clair par-dessus.

Elle a opté pour un pantalon blanc pour s’associer à son look et des sandales compensées à plateforme.

Gemma semblait être dans une chambre d’hôtel et elle a tendu une main vers le mur alors qu’elle posait pour le cliché sensuel.

Dans un autre aperçu de son voyage, Gemma a montré aux fans un énorme étalage de fleurs à l’intérieur du hall de l’hôtel et elle a ensuite glissé dans un bol de fruits.

Le cliché de Gemma survient après que son petit ami et co-star Luca Bish a publié un commentaire énigmatique.

Luca, 23 ans, finaliste de Love Island, a été photographiée dans la piscine avec Gemma sur ses réseaux sociaux après son vol pour Dubaï.





Elle a posté une photo depuis la cabine de la classe affaires d’un vol Emirates alors qu’elle s’installait confortablement dans son siège.

Luca a republié l’Instagram à ses propres abonnés, en écrivant dessus avec un emoji agité : “Bye bye”.

Elle a également partagé des clichés de la vue imprenable sur Dubaï, y compris des photos de l’hôtel emblématique Burj Al Arab.

Cela vient après que Gemma a suscité des inquiétudes après avoir omis de mentionner son beau Luca lors d’une interview sur ses projets pour l’avenir.

Gemma devrait apparaître dans un prochain numéro de Tatler – et aurait omis Luca de la conversation, le journaliste ajoutant que Gemma n’a pas prononcé son nom de toute la journée.

Gemma insiste sur le fait qu’elle n’a pas l’intention de quitter le manoir de Michael, dans le nord du Pays de Galles, et qu’elle ne déménagera certainement pas dans la ville natale de Luca, Brighton.

Le journaliste témoigne : «[Gemma] ne mentionne pas le mot L toute la journée. Pas ‘l’amour’ – Luca. Le poissonnier n’est-il plus la priorité ?

Instagram

Luca a rejoint la beauté brune en vacances[/caption]

Instagram