Gemma Owen de Love Island montre ses abdominaux toniques dans un crop top

La beauté de LOVE Island, Gemma Owen, a montré ses abdominaux déchirés dans un superbe selfie miroir.

La cavalière de dressage, 20 ans, a modelé une élégante tenue PrettyLittleThing dans l’immense manoir du Cheshire de sa famille.

Gemma Owen

Les abdos de Gemma Owens étaient durs dans un nouveau post Instagram[/caption]

Gemma a associé un haut court à un pantalon gris ample dans une grande pièce lambrissée.

Dans un gros plan, Gemma a levé son bras vers son visage et a lancé un regard sensuel à la caméra.

Les sourcils et le style de maquillage de la brune étaient parfaitement exécutés, et le look était complété par un bracelet et un collier.

Gemma a profité du beau temps de la semaine dernière.

Hier, l’amatrice de chevaux s’est habillée pour impressionner alors qu’elle rendait visite à ses écuries dans un haut blanc Ralph Lauren et un pantalon rose.

La star de télé-réalité chic a laissé tomber ses cheveux la semaine dernière en regardant Beyonce au stade de Tottenham avec un copain.

Cela a été une année ensoleillée pour Gemma jusqu’à présent. Lorsque les choses étaient sombres au Royaume-Uni, Gemma était à Dubaï et, avant cela, en Sicile.

Lors de son escapade italienne, Gemma a modelé une robe en soie crème dos nu avec une fente effrontée jusqu’à la cuisse remontant une jambe.

Elle a tiré ses cheveux en arrière dans un chignon stylé et glamour avec une palette très complète de maquillage prêt pour la séance photo.

La star de la télé-réalité s’est ensuite retournée pour montrer le devant de la robe à col bénitier.

Alors qu’une dernière photo était un gros plan de Gemma faisant la moue tout en tenant une rose rouge singulière.

Instagram

Le style de Gemma Owen est toujours impeccable[/caption]