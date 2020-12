Gemma Oaten a parlé de sa bataille de plusieurs décennies contre l’anorexie et de la difficulté d’avoir un trouble de l’alimentation à Noël.

L’ancienne actrice d’Emmerdale, âgée de 36 ans, a partagé une photo d’elle alors qu’elle souffrait d’anorexie à l’adolescence et a déclaré qu’elle était à 24 heures de la mort à l’âge de 12 ans.

Gemma a déclaré que le désordre la laissait se sentir « morte à l’intérieur » et qu’elle n’avait pas passé un Noël « normal » pendant 14 ans.

L’actrice, qui est surtout connue pour avoir joué Rachel Breckle dans le feuilleton ITV, se remet d’anorexie depuis 13 ans, mais cela la touche toujours tous les jours.

Elle a maintenant révélé sur les réseaux sociaux ce que l’on ressent d’avoir le trouble pendant la saison des fêtes et les conséquences que cela a sur la santé mentale.







(Image: Getty Images)



Partageant une photo de son enfance, elle a tweeté: « C’était le premier Noël, ça ne ressemblait pas à Noël et je n’en ai plus jamais eu un ‘normal’ depuis 14 ans. Voici pourquoi …

«Deux mois après la prise de cette photo, j’étais à la porte de la mort avec l’anorexie et la vie a changé pour toujours. Vous voyez un sourire, mais j’étais mort à l’intérieur.

Gemma a poursuivi: « Je devenais lentement de plus en plus mal et faire ce gâteau pour un projet scolaire était une torture. Voici la chose très triste …

«Noël est volé chaque année pour quelqu’un qui a un trouble de l’alimentation. C’est le jour le plus redouté de l’année. Nourriture, nourriture familiale, pression, nourriture, compagnie, nourriture nourriture nourriture.

« C’est la période de l’année que beaucoup se détériorent ou prennent leur vie, car l’idée de vivre à travers elle est trop … (sic) »







(Image: nom de la PUBLICATION prévue)



Gemma a déjà révélé qu’elle était sur le point de mourir à l’âge de 12 ans et six ans après cette expérience, elle a subi une crise cardiaque.

Elle a dit que le système doit s’améliorer et offrir de meilleurs soins aux personnes dans le besoin et tente d’apporter des changements en étant la marraine de l’organisation caritative de soutien aux troubles de l’alimentation de ses parents SEED.

Gemma a déclaré: « Le système, à mes yeux, n’est pas assez bon. Il n’y a pas assez d’unités de troubles de l’alimentation, il n’y a pas assez de compréhension parmi les médecins généralistes de ce qu’est vraiment le trouble.

« Une intervention précoce est essentielle et cela ne se produit toujours pas. Et c’était avant le verrouillage. »







(Image: Instagram)



Elle a poursuivi: «Pour les personnes souffrant d’un trouble de l’alimentation, le fait d’être confiné à la famille est atroce car on vous surveille tout le temps.

«Ensuite, il y a le stress des achats de nourriture, les gens se regardent les paniers.

Gemma a conclu: « Je comprends que des gens ont perdu la vie à cause de Covid-19, mais il y a aussi des effets à long terme sur ceux qui n’ont pas de coronavirus mais qui risquent de perdre la vie à cause de leur santé mentale. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.