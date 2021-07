Gemma Oaten d’Emmerdale révèle une fausse couche et des problèmes de fertilité après 13 ans de bataille contre l’anorexie

Gemma Oaten d’EMMERDALE a révélé qu’elle avait fait une fausse couche il y a trois ans après une bataille d’anorexie de 13 ans.

L’ancienne star du feuilleton – qui a joué Rachel Breckle dans le feuilleton ITV2 de 2011 à 2015 – a courageusement expliqué comment la maladie a affecté sa fertilité.

5 Gemma Oaten a courageusement parlé de sa fausse couche d’il y a trois ans et de ses problèmes de fertilité Crédit : instagram.com/gemma.oaten

5 L’actrice a souffert d’un trouble de l’alimentation à l’âge de 12 ans Crédit : Instagram

L’homme de 37 ans s’est rendu sur Instagram pour essayer d’informer les autres sur le lien entre les troubles de l’alimentation et la difficulté à concevoir.

Dans le confort de sa propre maison, l’actrice a parlé honnêtement de son chagrin d’amour avec ses 22,4 000 abonnés.

Gemma a légendé le post : « Je voulais partager cette vidéo depuis un moment maintenant. Mais je n’ai jamais eu le temps ni le courage, mais maintenant je me rends compte que cela mérite mon temps et j’ai trouvé ma force.

« D’aussi loin que je me souvienne, on m’a toujours dit ‘tu es si douée avec les enfants Gem, tu es maman avant d’être maman.' »

J’ai enfoui ma tête dans le sable… ça ne m’arrivera pas Gemma Oaten

Elle a poursuivi en expliquant comment le trouble de l’alimentation, dont elle souffrait depuis l’âge de 12 ans, avait fait des ravages sur son corps et que ses chances de devenir maman avaient diminué à cause de cela.

Gemma a poursuivi: « Puis l’anorexie s’est installée et la conversation portait sur le fait que si je continuais comme ça, je ne pourrais peut-être pas avoir d’enfants.

« J’ai enfoui ma tête dans le sable… Cela ne m’arrivera pas. Cependant, ces dix dernières années, étant bien, loin du trouble de l’alimentation, c’est devenu de plus en plus important dans mon esprit. »

Gemma a ensuite parlé de son récent voyage à la clinique de fertilité dans l’espoir de congeler ses ovules, mais a été choquée par la difficulté du processus.

Avoir fait une fausse couche il y a trois ans, quelque chose dont je n’ai jamais parlé jusqu’à présent Gemma Oaten

Elle a également révélé la nouvelle déchirante qu’elle avait perdu un enfant en 2018.

Gemma a poursuivi: « Il y a 3 semaines, je suis allée dans une clinique de fertilité pour envisager la perspective d’avoir des enfants, de congeler mes ovules… face à mes peurs.

« Ayant fait une fausse couche il y a trois ans, quelque chose dont je n’avais jamais parlé jusqu’à présent, et étant également célibataire de 37 ans, il était temps d’être courageux.

« Alors je suis là, le cœur exposé et les bras grands ouverts, en disant « me voici! » et si cela aide une personne, cela en vaut la peine. »

« TANT DE STIGMES »

« On ne parle pas trop des troubles de l’alimentation et de l’impact qu’ils ont sur la vie des personnes qui en souffrent et de leurs proches en raison de la stigmatisation.

« Tant de stigmates. Nous devons être ouverts pour créer un changement dans la conversation. L’un des effets à long terme d’un trouble de l’alimentation est celui sur la fertilité.

« Pour les hommes et pour les femmes. C’est tellement important que les gens connaissent les risques, comprennent mieux. Ne pas effrayer le marchand, mais être conscient.

« Et si, comme moi, cela va être un défi, je poste ceci pour que vous sachiez que vous n’êtes pas seul.

Tu n’es pas seul Gemma Oaten

« Je publie ceci pour tous ceux qui sont aux premiers stades d’un trouble de l’alimentation pour les implorer de tendre la main, à ceux qui sont libres de ne jamais emprunter cette voie, à ceux qui ont perdu la chance d’accoucher, à ressentir de l’espoir, pour ceux comme moi, qui n’ont jamais rêvé que ce serait une réalité, de savoir, nous avons cela.

« Je publie ceci pour que tous ceux qui ont eu du mal à concevoir sachent, comme je le fais maintenant, que vous pouvez être parent PEU IMPORTE QUOI. Nous sommes là pour vous @seedsupportuk. »

Au cours de la vidéo de 16 minutes, Gemma a expliqué qu’elle voulait savoir si elle pouvait avoir des enfants, car elle sait que la perte de poids peut affecter les hormones, ainsi que le système reproducteur.

Ses règles se sont arrêtées de 11 ans et demi à 15 ans et demi, mais heureusement, elle a maintenant un cycle régulier.

Qu’est-ce qu’une fausse couche ? Et où pouvez-vous obtenir de l’aide? Une fausse couche est la perte d’une grossesse avant 24 semaines au Royaume-Uni et 20 semaines aux États-Unis. Après ce point, une perte de grossesse est classée comme une mortinaissance. Malheureusement, les fausses couches sont courantes, la plupart se produisant au cours des trois premiers mois – le premier trimestre. On estime qu’une grossesse sur huit se terminera par une fausse couche, selon le NHS. Mais, dans de nombreux cas, une fausse couche se produira avant qu’une femme sache qu’elle est enceinte. Il est important de savoir que les fausses couches se produisent rarement à cause de quelque chose que vous avez fait ou n’avez pas fait. Dans la plupart des cas, les médecins ne savent pas ce qui cause la perte, ce qui rend très difficile de la prévenir. Cependant, il existe des changements de mode de vie qui peuvent aider à réduire le risque de fausse couche, selon l’association caritative Tommy’s. Ils comprennent ne pas fumer, avoir une alimentation saine et équilibrée, perdre du poids avant la grossesse si vous êtes en surpoids ou obèse, essayer d’éviter les infections pendant la grossesse comme la rubéole, ne pas boire d’alcool ou de drogues illégales, rester actif et limiter la consommation de caféine. Le risque de fausse couche augmente également avec l’âge, selon Tommy. Les femmes de moins de 30 ans ont 10 pour cent de risque de fausse couche, ce qui double à 20 pour cent pour les femmes de 35 à 39 ans. Pour celles de plus de 45 ans, le risque est de 50 pour cent. Le signe le plus courant d’une fausse couche est le saignement, mais des crampes, un écoulement de liquide ou de tissu de votre vagin et le fait de ne plus « se sentir » enceinte sont également des symptômes. De nombreuses femmes remarqueront des saignements légers au début de la grossesse, mais si vous êtes inquiète, il est important d’en parler immédiatement à votre sage-femme ou à l’hôpital. Perdre un bébé est une expérience profondément personnelle qui affecte les gens différemment. Peu importe à quel moment de votre grossesse vous faites une fausse couche ou une mortinaissance, un soutien est disponible auprès des services de conseil hospitaliers ainsi que de Tommy’s et d’autres groupes caritatifs.

Cependant, elle a souligné qu’elle avait toujours peur de ce qu’elle avait fait subir à son corps.

Gemma a décrit la visite à la clinique comme « émotionnelle » et lors de son rendez-vous, on lui a dit qu’elle avait un kyste et une forme légère d’endométriose.

Mais la chose inquiétante qu’ils ont soulignée était qu’elle n’avait pas beaucoup de follicules, et une femme de son âge devrait en avoir au moins 16 ou 17, et il ne pouvait en voir que cinq.

Elle a expliqué: « Grâce au processus de congélation des œufs de mon âge, vous vous attendez à ce qu’un gel d’œufs en crée au moins 16, et pour que vous ayez le meilleur résultat possible, ils ont besoin d’environ 20 œufs. »

Le favori de la télé a appris que si elle subissait la stimulation ovarienne, elle n’obtiendrait que trois ovules et devrait subir le processus au moins six fois.

Elle a expliqué la dure réalité de la nouvelle et a déclaré: « Si je ne congèle pas mes ovules maintenant, mes 30% de chances de tomber enceinte passeront à 15% l’année prochaine et à 10% l’année suivante. »

Gemma a déclaré qu’elle avait dû accepter le fait de ne pas avoir d’enfants elle-même, mais il existe d’autres moyens de devenir maman par l’adoption ou le placement en famille d’accueil.

La star a clairement indiqué que bien que les médecins n’aient pas dit que sa lutte contre l’anorexie et ses problèmes de fertilité étaient liés, elle voulait juste sensibiliser ceux qui souffrent.

Elle a déclaré: « Que cette nouvelle que j’ai reçue soit liée ou non au trouble de l’alimentation, le médecin ne pouvait pas le dire catégoriquement.

« Mais je pense que oui. Je pense que oui. Mais cela ne signifie pas que je passe ma journée maintenant, ou ma semaine, ou ma vie, je vais royalement foutre en l’air.

« Et j’ai ruiné mes chances, car rappelez-vous si vous vous sentez comme ça, et que vous avez vécu un trouble de l’alimentation, ou si vous traversez cela en ce moment ou si on vous a dit que votre chance d’avoir des enfants a été saisie loin de vous, rappelez-vous qu’un trouble de l’alimentation n’est pas un choix. »

5 Gemma a partagé des clichés de retour pour sensibiliser Crédit : Instagram

5 Gemma a joué Rachel Breckle dans Emmerdale de 2011 à 2015 Crédit : Document à distribuer