Gemma Dryburgh, joueuse du circuit de la LPGA, sur sa promesse de birdie pour marquer la Semaine d’action sur la démence de cette année | Nouvelles du golf

Gemma Dryburgh a recueilli des fonds pour la Société Alzheimer à l’occasion de la Semaine d’action contre la démence de cette année

Gemma Dryburgh a connu un bon début de saison sur le circuit de la LPGA, l’Écossaise ayant une motivation supplémentaire pour impressionner lors de la Cognizant Founders Cup de la semaine dernière.

Dryburgh s’est engagée à faire un don de 20 £ à la Société Alzheimer pour chaque birdie qu’elle a réalisé au cours de la semaine au Upper Montclair Country Club, avec d’autres joueuses Charlotte Thomas, Caroline Inglis, Lauren Kim et Holly Clyburn soutenant également sa campagne.

La golfeuse née à Aberdeen s’est impliquée dans l’association caritative après que sa grand-mère a reçu un diagnostic de démence en février 2020, la cause étant incroyablement proche de son cœur.

“Ils ont joué un grand rôle, elle et mon grand-père”, a révélé Dryburgh. “Grand-père est décédé en 2019, mais ils ont toujours été une grande partie de ma carrière de golfeur, et de ma carrière sportive également. Je n’ai pas eu beaucoup de carrière dans le football, mais j’y ai joué pendant un certain temps et ils sont toujours venus à mes jeux, puis avec le golf aussi, ils étaient toujours là pour me soutenir.

“Ils étaient toujours intrigués de voir où j’allais ensuite lors de mes voyages, et j’ai toujours appelé sur la route et les ai mis au courant de la façon dont j’allais. La maladie d’Alzheimer et la démence sont évidemment très personnelles pour moi, grand-mère les traversant en ce moment.

Dryburgh participe régulièrement au circuit de la LPGA, son meilleur résultat à ce jour en 2022 étant une part du 21e

“Tout d’abord, j’ai entendu parler de leur campagne” Sports unis contre la démence “, qui veut aider les personnes atteintes de démence à accéder au sport, et les personnes atteintes de démence peuvent toujours faire du sport. C’était en quelque sorte un ajustement parfait vraiment , moi étant golfeur et impliqué dans le sport.”

La semaine d’action sur la démence de la société Alzheimer – la campagne de sensibilisation la plus ancienne au Royaume-Uni – se déroule du 16 au 22 mai, et Dryburgh a un message important pour les personnes touchées par la maladie.

“Il s’agit principalement de faire passer le mot sur un diagnostic opportun”, a-t-elle ajouté. “Il s’agit d’aider les gens à se rendre chez leur médecin généraliste et à obtenir ce diagnostic le plus tôt possible. Je pense que pour nous, cela aurait été énorme. Juste avoir ce soutien plus tôt en termes de parcours de grand-mère avec la démence.

“Nous avons vu des symptômes pendant deux bonnes années avant de recevoir le diagnostic, et cela aurait été formidable d’obtenir toute cette aide et ce soutien de la part de la Société Alzheimer plus tôt. Cela aurait été incroyable, car de toute évidence, elle était dans un meilleur endroit. ensuite, puis s’est détériorée au cours de ces deux années.

“Je pense qu’il s’agit simplement de faire passer le mot, et j’espère que mon histoire aidera les gens à savoir qu’il existe un soutien. Si vous voyez des symptômes, vous pouvez obtenir de l’aide et du soutien. C’est le principal, et que vous ‘ je ne suis pas seul.”

Sur le parcours, Dryburgh admet qu’elle rêve d’une place à la Solheim Cup de l’année prochaine après s’être qualifiée pour l’US Open pour la première fois de sa carrière au début du mois.

Retour sur le meilleur de l'action d'une dernière journée palpitante à la Solheim Cup 2021, où l'équipe européenne a remporté des victoires consécutives contre l'équipe américaine.

“C’est la meilleure saison que j’ai eue jusqu’à présent”, a déclaré Dryburgh. “J’ai eu quelques bons résultats, et j’ai aussi parfois été en tête du classement pendant la semaine. Je n’ai pas encore tout à fait ce top 10, mais j’ai l’impression d’en être très proche, et je ‘ai montré des signes de très bon golf.

“L’un de mes objectifs est de gagner. L’année dernière, j’étais très proche, j’étais à égalité premier au dernier tour après huit trous, donc c’est définitivement serré, et j’espère pouvoir franchir la ligne.

“Le simple fait de me mettre plus souvent dans ces positions me donnera la confiance nécessaire pour passer la ligne, et certainement l’un de mes objectifs cette année est de gagner un événement parce que je ne l’ai évidemment jamais fait, donc ce serait énorme pour moi .

“Ce [Solheim Cup] est définitivement sur mon radar. J’espère que je pourrai continuer la forme que je montre en ce moment et me mettre sur le radar de Suzann Pettersen. Depuis que je suis jeune, j’ai regardé la Solheim Cup, et ça a toujours été un de mes objectifs d’être dans cette équipe.”

En cette Semaine d’action contre la démence, la Société Alzheimer exhorte toute personne inquiète pour elle-même ou pour quelqu’un qu’elle aime à faire le premier pas et à contacter l’organisme de bienfaisance pour obtenir de l’aide. Le soutien et plus d’informations sur un diagnostic sont juste un appel téléphonique ou un clic. Visitez alzheimers.org.uk/memoryloss ou appelez le 0333 150 3456.