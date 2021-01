Gemma Collins a été vue dehors et environ pour la première fois depuis qu’elle a partagé son inquiétude déchirante pour son père.

Papa Alan s’est «littéralement battu pour sa vie» à l’hôpital après un test de coronavirus positif.

Et la personnalité généralement pétillante de Gemma sur les réseaux sociaux a été mise de côté alors qu’elle s’adresse à Instagram pour émettre des avertissements sévères aux fans sur les dures réalités de la pandémie.

La star de TOWIE, Gemma, a été aperçue hier dans l'Essex, portant un café à emporter dans la rue pour chasser le froid hivernal, et portant une combinaison athlétique de leggings de gym et d'un haut de sport rembourré.









Elle a récemment parlé de son engagement renouvelé envers son régime d’entraînement au milieu des rapports selon lesquels elle avait réussi à jeter trois pierres en 2020.

Utilisant l’exercice pour «rester positive», Gemma a écrit un message sincère sur «l’amour de soi» à côté d’une photo d’elle-même en courant.

Elle a été exceptionnellement silencieuse sur les réseaux sociaux ces dernières semaines après avoir lancé un appel sincère à ses partisans pour qu'ils respectent les règles gouvernementales concernant le coronavirus.















« Ce fut pour moi le plus horrible Noël et le Nouvel An », a-t-elle déclaré sur son podcast BBC Sounds.

«Je ne vais pas m’attarder dessus. Mes deux parents ont eu Covid.

« Mon père est toujours à l’hôpital maintenant. Il s’est littéralement battu pour sa vie. »

Partageant le diagnostic de ses parents juste avant Noël, Gemma a écrit: «Veuillez s’il vous plaît prendre note des directives!







(Image: Gemma Collins / Instagram)









(Image: gemmacollins / Instagram)



« Mes deux parents sont extrêmement mal avec Covid 19! Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais! C’était un choc et dire qu’il préférerait être mort alors vivre tout ce qu’il traverse en ce moment … cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant.

« Ma mère aussi est extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel! Et s’il vous plaît prenez note et gardez vos proches en SÉCURITÉ.

« C’est vraiment pétrifiant. Quelle différence fait une année … RESTEZ À LA MAISON !!! RESTEZ EN SÉCURITÉ !!! SAUVEZ DES VIES sans votre santé !!! Vous n’avez rien !!!! »

Et en hommage au personnel du NHS prenant soin de son père, elle a qualifié de «héros» les médecins et les infirmières «au-delà des merveilleux».