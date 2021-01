Gemma Collins a semblé désemparée lors d’une brève sortie dans l’Essex cette semaine.

L’ancienne star de TOWIE, 39 ans, a récemment été confrontée à des mois infernaux alors que ses parents restent à l’hôpital et se battent pour leur vie avec un coronavirus.

Le cœur de Gem a été encore plus brisé par la tragique nouvelle de la mort subite de son ex Mick Norcross la semaine dernière.

En plus de cela, les problèmes de poids de son petit ami James Argent pourraient également être quelque chose qu’elle a dû gérer.

Gem a semblé quelque peu sombre pendant sa sortie alors qu’elle prenait un café à emporter.

Gardant la tête baissée alors qu’elle se dirigeait vers et depuis le café, il était clair que quelque chose d’important jouait dans l’esprit du GC.







Portant une paire de leggings noirs, Gem a opté pour un look sportif pour son tir rapide.

Elle a associé son look à un sweat à capuche bleu qu’elle portait sous une doudoune noire.

Cela survient alors qu’Alan de Gemma a été forcé de se battre pour sa vie à l’hôpital après un test de coronavirus positif.







Naturellement, les nouvelles inquiétantes ont vu Gem enlever son personnage de diva alors qu’elle implorait les fans d’écouter les directives du gouvernement pendant le verrouillage.

Gem a également exprimé son chagrin à la mort tragique de la star de TOWIE Mick.

Elle a écrit un hommage émouvant à son ex Mick Norcross après qu’il ait été retrouvé mort à son domicile.







Le couple est brièvement sorti alors qu’ils apparaissaient tous les deux dans la série il y a des années.

Après que le père de Kirk Norcross ait été retrouvé mort à l’âge de 57 ans, Gemma est allée sur Instagram pour se souvenir de lui.

L’homme de 39 ans a partagé une belle photo d’eux ensemble.

Cela la montrait le regardant avec amour et plaçant une main sur sa poitrine alors qu’il souriait à la caméra.







Elle a écrit: « TOUJOURS UN HOMME absolument choqué et attristé par la nouvelle. Mes pensées et mes prières vont à la famille et aux amis de Kirk absolument tragiques.

« #Ripmicknorcross les souvenirs des débuts, la cabane à sucre et les merveilleuses soirées de tournage que vous organisez ne seront jamais oubliés

« Vous ne savez jamais ce que quelqu’un traverse, vous étiez l’un des gentils. »

