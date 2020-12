Gemma Collins a admis qu’elle adorerait rencontrer quelqu’un de spécial avec qui passer Noël.

La GC, 39 ans, a subi sa part de chagrin cette année après la fin dramatique de sa relation avec son compatriote star de TOWIE, James Argent.

Gemma a subi une séparation traumatisante avec Arg plus tôt cette année après une chute explosive du couple qui a conduit à leur rupture amère.

À l’époque, la bombe blonde a partagé des textes grossiers de son ex la qualifiant de «hippopotame» et de «gros f ** k».

Elle a admis de façon déchirante qu’elle donnerait ses millions si cela signifiait enfin trouver l’amour le mois dernier, et a maintenant révélé son rêve de trouver quelqu’un de nouveau à temps pour les fêtes.









La star de télé-réalité a déclaré au magazine Closer: « J’adore Noël et un nouvel homme serait le meilleur jamais présent, mais il n’y a personne sur la scène pour le moment. »

Gemma n’a pas caché ses rêves de fonder une famille dans le passé et a admis qu’elle espère que 2012 sera l’année où elle trouvera The One.

Elle a déclaré à la publication: «J’aime ma famille, mais ils veulent juste me voir installée, je suppose parce qu’ils me regardent faire tout tout seul.

«Mais ça doit être avec la bonne personne, n’est-ce pas? La question que je me pose toujours est: « Va-t-il donner un enfant au GC? »







(Image: gemmacollins / Instagram)



«Cela doit absolument me convenir. Jusque-là, je roule en solo et je fais tout seul.

«Je suis une personne très forte et je ne peux rien faire.»

Gemma a récemment parlé de son chagrin d’avoir subi une troisième fausse couche au cours de l’été.

Fin novembre, la star de télé-réalité a écrit une lettre déchirante à Meghan Markle – qui avait également récemment perdu son deuxième enfant.

Dans le message, publié dans The Sun, Gemma a révélé qu’elle avait fait une troisième fausse couche, également en juillet, alors qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte du bébé de l’ex James Argent.







(Image: Joe Maher / WireImage)



Gemma a déclaré qu’elle essayait d’avoir un bébé depuis 10 ans, mais que ses « espoirs étaient anéantis à maintes reprises par une première fausse couche, puis une autre »

Elle a juré de ne pas abandonner ses espoirs d’accueillir un enfant dans le futur.

L’Association des fausses couches (01924200799) miscarriageassociation.org.uk soutient les femmes touchées par une fausse couche, des grossesses extra-utérines et molaires.

Si vous vous inquiétez pour un être cher, vous pouvez également appeler la ligne d’assistance qui est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, ou par e-mail info@miscarriageassociation.org.uk