Gemma Collins avait l’air sensationnelle en taquinant les fans en posant dans une robe de chambre rose.

L’ancienne star de TOWIE espère fouetter la création de velours rose écrasé à ses fans, alors posée pour leur montrer à quel point elle est superbe.

« Les MATINS de Noël sont les MEILLEURS ma robe de chambre de diva de luxe est disponible MAINTENANT », a-t-elle sous-titré le cliché en le postant sur Instagram.

La femme de 39 ans a montré juste un soupçon de ses jambes et de son décolleté alors qu’elle posait avec confiance avec une main sur sa hanche, regardant la caméra.

La robe était serrée autour de sa taille pour la serrer et mettre en valeur sa superbe silhouette sinueuse.







(Image: gemmacollins / Instagram)



Les cheveux blonds de Gemma étaient coiffés en vagues sexy et elle avait un maquillage glamour, y compris une nappe de rouge à lèvres rubis.

La star de télé-réalité se sent plus confiante que jamais après avoir perdu trois pierres, et cela se voit.

« Tellement magnifique », a commenté l’un de ses fans.

Un autre l’a surnommée: « Très élégante et belle »

Et un troisième a écrit: « Absolument magnifique »







(Image: Gemma Collins / Instagram)



Gemma a récemment distribué quelques conseils de perte de poids lors d’une discussion exclusive avec Mirror Online.

Elle a dit: «Tout commence dans l’esprit et c’est le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque.

« Tout commence dans l’esprit et l’amour de soi en vous-même et c’est à ce moment-là que vous entreprendrez un voyage sain pour perdre du poids. »

Gemma, qui dirige sa propre boutique Gemma Collins Collection, a ajouté: «J’ai 40 ans en janvier et ma vie va commencer à 40 ans.

«J’ai hâte d’avoir 40 ans parce que ça va être incroyable pour le GC – allez-y!







(Image: Hewitt / SplashNews.com)



«Cette année, c’est une question de respect de soi.

«Dès que vous commencez à vous respecter et à vous aimer, tout se met en place.

«Parfois, une fois que tout commence à se mettre en place dans votre vie, tout a juste un effet d’entraînement et des choses plus positives commencent à se produire.

« Je ne pourrais pas être plus heureux, pour être honnête. J’adore me réveiller, oui nous sommes dans des moments difficiles mais je m’amuse tous les jours. »