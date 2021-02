Gemma Collins serait « détruite » si James Argent rechute et qu’elle a « placé des espoirs de bébé » sur lui.

La star de Diva Forever, 40 ans, aurait retrouvé son petit ami et camarade The Only Way Is Essex, James ‘Arg’ Argent.

Maintenant, selon Closer, un ami de Gemma a révélé qu’ils craignaient que cela «la détruise» si Arg retombait dans ses dépendances.

Ils notent qu’elle espère enfin avoir une famille avec James alors qu’elle entre dans sa quatrième décennie.

Une source a déclaré à la publication: « Tous ses espoirs et ses rêves reposent sur cette nouvelle réunion avec Arg. »







Ils ont ajouté: «Elle a passé des années de sa vie à le soutenir et à le défendre, alors elle a toujours peur qu’il puisse rechuter à nouveau.

« Cela jetterait un sérieux doute sur la réalisation de son rêve de bébé, et ceux qui se soucient de son inquiétude qui la détruiraient après tout ce qu’elle a vécu pour lui. »

Le Mirror a contacté des représentants de Gemma Collins et James Argent pour obtenir des commentaires sur ces affirmations.

La nouvelle survient après que Gemma a récemment parlé à Piers Morgan de l’impact des problèmes de dépendance d’Arg sur sa propre santé mentale.







Dans un VT des histoires de vie de Piers Morgan, Arg a déclaré: «J’ai consommé de la drogue pendant deux ou trois jours d’affilée chez moi.

« Je détesterais Gemma, je dirais: ‘Pourquoi dites-vous à ma famille, à mes amis et aux patrons des émissions de télévision que vous allez ruiner ma carrière.' »

Après cela, Gemma a longuement parlé de son point le plus bas.

Elle a sangloté: « J’étais vraiment contente avec James et nous nous sommes bien entendus, mais la drogue l’a changé en tant que personne, et je me suis battue tous les jours pendant trois ans pour le guérir. »







Gemma a ajouté: « Je me suis sentie suicidaire, seulement lorsque ma relation avec Arg.

« Je pensais juste que je ne voulais plus être ici, je ne peux plus le supporter. »

Elle a également expliqué comment elle avait fait une fausse couche avec son bébé avec Arg vers Noël 2019, notant qu’elle aurait toujours voulu le bébé avec lui.

Elle a poursuivi: « Il y avait beaucoup d’amour là-bas, mais la relation est devenue très aigre à cause de la drogue. »

* Si vous avez des difficultés et avez besoin de parler, les Samaritains exploitent une ligne d’assistance gratuite ouverte 24h / 24 et 7j / 7 au 116 123. Alternativement, vous pouvez envoyer un courriel à [email protected] ou visiter leur site pour trouver votre succursale locale.

