Gemma Collins a revécu le moment horrible que les yobs ont appelé une « grosse vache » devant sa mère dans la rue.

La star de Diva Forever, 40 ans, apparaît dans l’épisode de jeudi des histoires de vie de Piers Morgan.

Dans une vidéo de l’émission, ses proches discutent des abus qu’elle a subis après qu’une vidéo de ses proches confirme qu’elle est victime de harcèlement ciblé.

Pleurant après avoir regardé la vidéo, Gemma dit alors: «C’est difficile à regarder.

«J’ai, eh bien tu ne l’oublies pas, mais c’est l’inconvénient de la célébrité.

« Je suis beaucoup plus à l’aise maintenant dans ma propre peau. »

En réponse à cela, Piers Morgan dit: «La méchanceté de cela, vous savez que nous avons trouvé certains de ces messages.

« ‘S’il vous plaît, quittez TOWIE et mourez, vous me faites mal aux yeux quand vous venez à la télé. S’il vous plaît, mourez, gaspillage d’oxygène, vous êtes juste une grosse attention cherchant b …’ et ainsi de suite. Je veux dire tout à fait vil.

Gemma confirme tristement: « Ouais, ça l’est. »

Le présentateur de Good Morning Britain dit alors à Gemma: « Et je dirais normalement bien qu’ils ne vous le diraient jamais en face, mais certaines personnes vous l’ont dit en face. Ils vous le criaient dans la rue. »

Elle décrit: «C’était tellement embarrassant une fois, je prenais ma mère pour le déjeuner, une camionnette s’est arrêtée et ils ont commencé à me maltraiter.

« Ce n’était pas pour moi, je me sentais tellement blessé que cela s’est passé devant ma mère. »

Le GC a ensuite confirmé qu’ils l’avaient qualifiée de « grosse chatte » et de « grosse vache … »

Gemma continue: « » Regardez-vous vous bourrer le visage. » Encore une fois, j’y suis habitué, mais je ne voulais pas que ma mère l’entende. «

L’ancienne star de TOWIE révèle alors que sa mère était « très bouleversée » par tout l’incident.

Piers aborde ensuite les difficultés que Gemma a eues avec son poids et comment elle en discute ouvertement.

Gemma confirme alors qu’elle dépend souvent de la nourriture comme support émotionnel.







«Ouais, je pense que je me suis toujours tournée vers la nourriture en temps de crise», note-t-elle. «Je veux dire n’importe quelle occasion, si je suis content de manger, si je suis triste je mange.

« Mais je pense qu’il s’agit de gérer vos émotions et d’essayer de trouver un moyen de les gérer d’une manière saine et de ne pas se tourner vers quelque chose qui peut vous faire du mal. » Parce que c’est comme une forme d’automutilation. «

* Les histoires de vie de Piers Morgan sont diffusées les jeudis à 21h sur ITV.