Gemma Collins révèle une confession de Noël surprenante alors qu’elle admet ressentir de la “pression” au milieu de la crise du coût de la vie

GEMMA Collins a révélé une surprenante confession de Noël tout en admettant ressentir de la “pression” au milieu de la crise du coût de la vie.

La glam de 41 ans a parlé sur son podcast GC et a admis qu’elle “ne se sent pas Noël” et a expliqué la raison poignante.

Instagram/@gemmacollins

Gemma Collins a révélé pourquoi elle n’était pas dans l’esprit de Noël[/caption]

Instagram

La star sort normalement avec des décorations de Noël dans sa maison d’Essex[/caption]

La star a dit à ses fans : “Je dois juste parler d’une chose qui se passe. Je ne me sens pas Noël. Je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas Noël.

“J’ai regardé les films de Noël, j’ai mangé des tartes à la viande hachée et j’ai même mis mon téléphone pour que le Père Noël m’appelle. J’ai tout fait.

Gemma a également admis ressentir cela en raison de la crise du coût de la vie, dont la star a parlé dans le passé sur son podcast.

Elle a ajouté: “Je me mets énormément de pression pour me sentir Noël, mais en fin de compte, il se passe beaucoup de choses là-bas.

“Crise du coût de la vie et augmentation de l’électricité des gens.”

La femme de 42 ans, qui est millionnaire grâce à la télé-réalité, a supplié ses fans d’arrêter de donner des cadeaux cette année et d’aider ceux qui en ont besoin à la place.

Elle a également décidé de garder les choses simples cette année pour être un peu plus rentable.

Gemma a tout mis en œuvre en 2021 pour s’assurer que tout le monde passe un Noël brillant.

Elle a donné à son manoir d’Essex de 1,3 million de livres sterling une cure de jouvence incroyable, qui comprenait un immense sapin de Noël et des lumières magiques.

Mais l’ancienne star de Towie a décidé de ne pas le faire cette année.

Elle a poursuivi sur son podcast: “J’éclaire normalement ma maison comme dans The Grinch mais même moi, j’ai réduit cette année.

“J’ai juste l’impression qu’il y a une ambiance dans l’atmosphère et que ça ne ressemble pas à Noël.

“Je suis normalement Mme le Père Noël et j’aime tout ce qui a trait à Noël, mais cette année, ce n’est pas la même chose.

«Il se passe tellement de choses concernant les gens qui ne peuvent pas payer leurs factures et les hypothèques des gens ont augmenté. Ce n’est pas bien cette année d’avoir un grand Noël exagéré.

“J’espère que l’esprit s’installera pour moi alors que Noël est dans deux semaines.”

Dans le but d’aider les autres, la favorite de la télé-réalité a également révélé la manière dont elle est prête à aider cette période festive.

Elle a poursuivi: “J’ai dit à mon agent que j’espère que quelqu’un qui a vraiment besoin de mon aide se présentera à moi pour que je puisse aider une famille ce Noël.

« Je paierais leur chauffage ou je leur offrirais même le meilleur dîner de Noël de leur vie parce qu’il y a tellement de gens qui luttent.

« Je pense qu’il s’agit de revenir à l’essentiel et de se souvenir de ce qu’est l’esprit de Noël et qu’il ne s’agit pas uniquement de cadeaux de créateurs et de dépenser beaucoup d’argent.

“S’il y a des gens qui se sentent sous pression, ne ressentez pas la pression et faites quelque chose de sentimental.”





Gemma a déclaré qu’elle offrirait aux gens de sa vie un cadeau sentimental cette année plutôt qu’un cadeau monétaire.

Elle a dit aux fans qui pourraient avoir du mal à “prendre une profonde respiration” et a dit que ce serait “grossier” si Noël n’était pas sur un budget cette année.

Gemma a partagé : « Je ne veux pas avoir de déchets en excès dans la maison. J’ai réduit les décorations et je n’ai pas encore acheté de nourriture de Noël ni de chocolats.

“En ce qui concerne les dindes, ayons un Noël sans dinde parce que personne ne veut tuer des dindes, alors laissons-les partir et soyez libres.”

Gemma a terminé en exhortant ses auditeurs à faire quelque chose “d’honorable” cette année, plutôt que de “jeter de l’argent sur les choses”.

Instagram

Gemma a dit qu’elle offrirait aux gens de sa vie un cadeau sentimental cette année[/caption]