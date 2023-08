Gemma Collins, icône de la télé-réalité, a décroché un tout nouvel emploi et c’est à des kilomètres de son style de vie glamour habituel.

La GC, 42 ans, a abandonné son équipement de créateur habituel pour enfiler un tablier et un chapeau pour son nouveau rôle avec Papa John’s.

L’ancienne star de TOWIE a laissé les clients stupéfaits alors qu’elle servait des tranches de pizza derrière le comptoir dans l’un de ses mouvements de carrière les plus fous à ce jour.

La beauté blonde Gemma a été couronnée « Head of » de la chaîne de pizzas Fromage‘ – fabrication histoire en tant que première personne à être nommée à ce poste.

Gemma a quand même réussi à maintenir son haut niveau de glamour alors qu’elle portait un visage plein de se maquiller pour son nouveau rôle.

Ses mèches blondes étaient attachées en queue de cheval sous sa casquette noire pour son quart de travail sur le comptoir du magasin londonien de la marque.

Parlant de son tout nouveau rôle, le GC a déclaré: « Écoutez chéris, il n’y a pas de défi que le GC ne peut pas relever, alors quand Papa Johns m’a demandé d’être leur nouveau chef de fromage, je mourais d’envie d’avoir une part de l’action. .

“Je m’assure que leurs pizzas sont totalement OTT et fabuleuses, et j’offre à tous leurs charmants clients un service extra ringard pendant que j’y suis.”

Gemma a apporté sa propre signature à la procédure alors qu’elle était prise en train de préparer une variété de pizzas différentes.

Un porte-parole de la société a insisté sur le fait que l’arrivée de Gemma dans la marque était un « moment marquant », déclarant : « La décision de Gemma de rejoindre notre famille Papa Johns en tant que responsable du fromage est un moment marquant pour nous. »

Le nouveau « travail » de Gemma survient dans une période inquiétante pour la star après que sa mère, Joan, a été transportée d’urgence à l’hôpital.

La star de télé-réalité, 42 ans, a partagé une photo de Joan, 67 ans, avec des tubes sortant de son nez pour l’aider à respirer.

Gemma a dit à ses abonnés : « Un moment si effrayant quand maman vient à l’hôpital. Merci les reines hôpital Romford pour tout ce que vous faites.

Elle a ajouté: « Aimez vos parents aussi fort que vous le pouvez. Merci à tous ceux qui s’occupent de maman @ joancollins1 au QUEENS HOSPITAL ROMFORD.

Ses partisans se sont précipités pour envoyer du soutien, avec Jedward commentant: « Votre mère est l’âme la plus aimante et la plus attentionnée de tous les temps – envoyant une énergie de guérison. »

Jess Wright a publié une série de cœurstandis qu’un fan a écrit: « C’est tellement vrai que Gem profite au maximum de chaque minute. »

