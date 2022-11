Gemma Collins révèle un nouveau régime secret derrière sa perte de poids

GEMMA Collins a révélé un nouveau régime secret derrière sa perte de poids.

La femme de 42 ans a admis qu’elle s’inquiétait pour sa santé et “espère” que le dernier régime fonctionne pour elle après avoir lutté avec son poids pendant des années.

Gemma a lutté avec son poids pendant des années, mais elle est maintenant dans la meilleure forme qu’elle ait jamais eue auparavant[/caption] Rex

La star de la télé-réalité a l’air en pleine forme ces derniers temps et elle lève maintenant le voile sur ses secrets de perte de poids.

La légende de TOWIE a partagé qu’elle pratiquait le “jeûne intermittent” pour perdre du poids après avoir pris du poids.

Dans son nouveau podcast, Le podcast Gemma Collins, la star raconte comment elle a pratiqué le jeûne intermittent, retrouvé sa « confiance » et commencé à « fantômes » les hommes.

Partageant avec ses fans, Gemma a commencé: “Cette semaine, j’ai été une bonne fille, j’ai fait un jeûne intermittent.”

Elle a poursuivi: “J’ai dû être un peu discrète et dire non à quelques événements sociaux parce que je suis comme le miel, je jeûne. Je me suis couché tôt. J’ai fait ma promenade.

Le GC a déclaré aux auditeurs qu’elle «aimait la vie» et appréciait l’expérience du jeûne.

Elle a conclu : « Voyons si ce jeûne intermittent dont tout le monde parle est bon. Vous savez ce que c’est, c’est l’hiver – je suis allé au supermarché l’autre jour et j’ai vu des tranches de Noël, est-ce que j’en avais une ? Non.”

Cela vient après que la reine de la télé-réalité ait semblé très différente alors qu’elle faisait ses débuts avec une nouvelle coiffure et une tenue glamour lors d’une soirée.





L’icône de la télé-réalité a montré son impressionnante perte de poids, alors qu’elle avait l’air plus mince que jamais lors de l’événement.

Elle a fait tourner les têtes en montrant une nouvelle coiffure plus courte au Proud Cabaret de Londres.

Gemma se sent clairement renforcée par le nouveau look alors qu’elle partage une vidéo d’elle-même posant sur Instagram, avec la légende : “Une femme qui se coupe les cheveux est sur le point de changer sa vie.”

Éclaboussure

Gemma a été vue portant un haut plongeant récemment lors d’une soirée[/caption]