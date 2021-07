Gemma Collins révèle qu’elle s’est automutilée pendant des années dans le nouveau film percutant de Channel Four

ELLE est réputée pour être la vie et l’âme de chaque fête et est toujours l’une des voix les plus fortes et les plus pétillantes de la pièce.

Mais plus tard cette année, Gemma Collins montrera une autre facette d’elle-même, révélant une longue histoire d’automutilation, où elle s’est infligée de la douleur pour faire face à des situations qui semblaient hors de son contrôle.

Gemma Collins parlera pour la première fois de sa longue histoire d'automutilation dans un nouveau film percutant sur Channel 4

La décision monumentale de s’ouvrir sur l’une des périodes les plus difficiles de sa vie est documentée par Channel Four, qui a travaillé avec la star de la télévision sur le film percutant appelé Gemma Collins : Self Harm & Me.

Soutenue par Mind, une organisation caritative pour la santé mentale, Gemma, 40 ans, sera vue parler aux jeunes de leurs expériences d’automutilation, ainsi que creuser profondément dans son passé pour revivre ses propres expériences.

Un initié a déclaré : « Gemma et Channel Four ont travaillé en étroite collaboration avec Mind pour réaliser ce nouveau film qui sortira plus tard cette année.

« Les taux d’automutilation ont grimpé de 70 % au cours de la dernière décennie, un tiers des 16 à 25 ans déclarant s’être automutilés à un moment donné. Gemma voulait faire quelque chose pour aider à sensibiliser sur le sujet.

La star de la télévision n'a jamais parlé publiquement de son expérience d'automutilation et espère sensibiliser le public au sujet

«Elle n’a jamais parlé publiquement auparavant de son expérience d’automutilation, mais pense qu’en utilisant sa plate-forme et en expliquant comment cela l’a affectée, elle peut finalement aider les autres.

« C’est un côté de Gemma rarement vu par quiconque en dehors de son cercle intime et est profondément personnel.

« Ce qu’elle ressent en parlant et en racontant son histoire, elle aidera les autres à tendre la main et à parler à quelqu’un avant qu’il ne soit trop tard. »

Le film verra Gemma – qui s’est fait connaître grâce à Towie – s’entretenir également avec des experts qui expliqueront comment repérer les signes d’automutilation et fourniront des détails sur le soutien offert aux personnes aux prises avec leur santé mentale.

Gemma a été félicitée par l'association caritative pour la santé mentale Mind, qui a déclaré au Sun que sa décision de s'exprimer aiderait beaucoup d'autres

Lee Murray, rédactrice en chef de Channel Four, a déclaré à propos du film : « Gemma Collins a pris la courageuse décision de parler de sa propre expérience d’automutilation.

« En tant que figure immédiatement reconnaissable et identifiable, nous applaudissons son courage à révéler ses propres luttes, et espérons que ce film et sa perspicacité susciteront des conversations d’une importance vitale sur les jeunes et l’automutilation ».

Dans un communiqué, l’association caritative pour la santé mentale Mind a expliqué au Sun comment la décision de Gemma de parler publiquement aiderait de nombreuses personnes en difficulté.

Ils ont déclaré: «Nos recherches chez Mind ont également montré que lorsque les gens aux yeux du public parlent de leur santé mentale, cela encourage les autres à faire de même – jusqu’à une personne sur cinq a parlé à un être cher en conséquence directe de voir une célébrité s’exprimer.

Le film, qui sera diffusé sur Channel 4 plus tard cette année, montrera également Gemma s'exprimant avec des experts sur la façon dont les gens peuvent repérer les signes d'automutilation et les conduire là où ils peuvent obtenir de l'aide.





«Cela démontre à quel point il est vital que les gens aux yeux du public continuent de parler honnêtement de leurs expériences de santé mentale, y compris des mécanismes d’adaptation comme l’automutilation.

« Mind travaille avec Channel 4 pour s’assurer que les problèmes traités sont traités avec sensibilité et décrits avec précision.

« Nous espérons que ce scénario aidera à mieux comprendre pourquoi certains jeunes utilisent l’automutilation comme moyen de faire face à une mauvaise santé mentale, et qu’il encouragera les téléspectateurs qui ont du mal à obtenir le soutien dont ils ont besoin. »

Pour plus d’aide et de conseils sur l’automutilation, veuillez cliquer sur ici.