Gemma Collins révèle le cadeau inattendu qu’elle a demandé à ses amis et à sa famille de lui offrir pour Noël

Les patrons de CHANNEL 4 pourraient être excusés de penser que la réservation de Gemma Collins pour The Greatest Snowman pourrait être une douleur dans les boules de neige.

Mais de nos jours, la diva de la télé-réalité parle de paix, d’amour et de “réalité”.

Gemma m’a dit : « Ce n’est pas un secret qu’en grandissant, nous n’avions même pas de grille-pain.

«Je viens d’un milieu pauvre, alors évidemment ce qui m’est arrivé m’est arrivé – et j’ai travaillé mes gonades absolues et j’ai réussi.

“Mais laissez-moi vous dire que le vrai bonheur dans la vie est de ne rien avoir et d’être quand même heureux.

“Noël est tellement axé sur le matérialisme, mais ce sont les petites choses de la vie qui ne coûtent rien et qui comptent le plus.

“Avec The Greatest Snowman, je me suis juste dit : ‘Tu sais quoi ? Cela semble amusant, je vais le faire ».

“C’est la même chose, c’est réel, il faut juste des gants et un peu de créativité pour faire un bonhomme de neige.”

Et Gemma, autrefois connue pour son style de vie blingtastique en tant que soi-disant reine d’Essex, signifie vraiment son message festif de ne pas être matérialiste.

Elle a ajouté: “Je ne veux absolument rien pour Noël cette année. J’ai demandé à tous ceux qui veulent m’offrir quelque chose de faire un don caritatif.

«Je pense qu’il y a beaucoup trop d’excès qui se passent et vous devez le garder réel.

“Vous devez le retirer, il ne s’agit pas de cadeaux.”

Après avoir trouvé la gloire sur The Only Way Is Essex en 2011, Gemma est devenue l’un des visages les plus reconnaissables du pays, gagnant des millions grâce à des apparitions dans des émissions telles que I’m A Celebrity, Celebrity Big Brother et Dancing On Ice.

Mais Gemma préfère désormais la vie simple dans sa maison à la campagne, ce qui a inspiré un autre message pour la Grande-Bretagne en cette saison festive.

Elle a déclaré: “J’espère que tout le monde passera un Noël sans dinde. Sauvons les dindes cette année.

“Nous n’avons fait que rire”

«Mon père et mon frère sont végétaliens et je reçois certainement plus de cette façon.

“Certes, je ne suis pas d’accord avec le fait que des centaines et des centaines de dindes soient absolument assassinées pour le bien de nos estomacs.”

Au cours des dernières années, Gemma s’est juré d’arrêter de manger de la viande à plein temps, mais elle a ajouté : “Je ne prends pas les résolutions du Nouvel An parce que tu ne t’y tiens jamais.”

Pour l’instant, Gemma se concentre simplement sur Noël.

Elle est entrée tôt dans l’esprit festif en enfilant un habit de neige à imprimé léopard et en se rendant dans les Alpes pour rejoindre The Greatest Snowman, qui est de retour pour une deuxième série.

Gemma sera vue en compétition aux côtés du chef de chœur Gareth Malone, de l’acteur d’In-betweeners Joe Thomas et des DJ Melvin Odoom et Yinka Bokinni pour créer des sculptures glacées sur la piste sous l’œil vigilant du gourou du design Laurence Llewelyn-Bowen et de l’animatrice Sue Perkins.

Gemma a déclaré: “Vous pourriez aussi bien m’appeler Van Gogh on ice, car mes créations étaient incroyables. J’ai fait un portrait de moi et d’une licorne et c’était fabuleux.

“C’était tellement amusant. Dès la minute où je suis arrivé, nous n’avons fait que rire.

“Nous avons eu des batailles de boules de neige, il y avait beaucoup de chocolat chaud et je suis tombé plus d’un million et une fois, comme vous pouvez l’imaginer.”

Gemma a ajouté: “Moi et Sue sommes devenus si proches en travaillant sur la série, nous nous sommes entendus à merveille.

“C’était des rires non-stop. Ce sera Mel et Sue pour toujours, mais cette émission télévisée, c’est GC et les Perkins, à 100 %.”

The Greatest Snowman de Channel 4 est le lendemain de Noël à 19h30.

DEATH In Paradise’s Ralf Little dit que le soleil radieux de l’île fictive des Caraïbes de la série, Sainte Marie, prend un « peu de temps pour s’y habituer » à Noël. Il a également déclaré à Radio Times qu’il y avait quelque chose de “psychologiquement déchirant” dans les cadeaux vides sous le sapin sur les plateaux de tournage.

Nikita est un maître de menu

Nikita Pathakji ne sait pas comment elle peut être couronnée championne MasterChef: The Professionals.

Ses plats de bar, de cuisses de poulet croustillantes et de tarte à la cardamome et à la crème ressemblaient à un menu gagnant dans mon livre.

Les juges Gregg Wallace, Marcus Wareing et Anna Haugh étaient certainement d’accord.

Hier soir, les téléspectateurs de BBC1 l’ont vue remporter le titre 2022 après avoir cuisiné pour 20 chefs étoilés Michelin qui se sont réunis pour évaluer les trois finalistes à l’hôtel Lanesborough de Londres.

Nikita, née à Derby, sous-chef junior chez Kitchen W8 à Londres, a déclaré: «Je ne peux pas le mettre en mots. Il surpasse toutes les réalisations de ma vie. Je ne sais pas comment je vais faire mieux. C’est le sommet, je pense l’avoir atteint.

Marcus a ajouté: “Sa nourriture a été sublime et elle a toujours trouvé une touche incroyable.”