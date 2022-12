Gemma Collins révèle la raison déchirante pour laquelle elle a interdit les cadeaux de Noël cette année

GEMMA Collins a révélé qu’elle ne voulait pas de cadeaux cette année parce qu’elle préférerait que quelqu’un en difficulté se fasse payer son chauffage.

La femme de 41 ans a admis qu’elle pensait différemment aux festivités à la lumière de la crise du coût de la vie et des préoccupations environnementales.

Instagram

Gemma Collins dit qu’elle ne veut pas de cadeaux cette année[/caption]

Gemma – qui dit que chaque jour est comme Noël pour elle – a expliqué : « Quand je regarde les informations et que je vois des gens perdre leur maison, c’est grave. J’essaie vraiment de faire ma part cette année.

“Je pense que c’est pour ça que Noël va être si spécial parce que nous sommes tous contre ça et f *** des cadeaux, sans vouloir vous offenser.

“Vous pourriez me donner une Rolex incrustée de diamants, cela ne signifierait rien pour moi, je préférerais que vous preniez cet argent et que vous alliez mettre des vieilles filles en train de chauffer ou de planter des arbres et de redonner à la planète.

“Je ne veux rien, ma tasse est pleine, je n’ai besoin de rien, je ne veux rien, je me sens totalement épanoui dans la vie.”

L’ancienne star de Towie a poursuivi en admettant que si elle demandait quoi que ce soit, ce serait une serre.

“Mon rêve serait que quelqu’un m’achète une serre de style Monty Don pour mon jardin, parce que j’adore jardiner”, nous a-t-elle dit.

“Depuis que j’ai déménagé à la campagne, je me suis vraiment calmé. Normalement, je serais comme si je voulais des diamants ceci, des diamants cela, cela signifie vraiment de la merde pour moi, j’aimerais une serre pour pouvoir continuer à cultiver des produits tout au long de l’année.

Gemma profitera d’un “Noël vraiment familial” avec son fiancé Rami, sa mère, son père et son frère et elle prévoit d’utiliser ce temps pour réfléchir à sa chance.

Elle a partagé: “Chaque jour, c’est Noël pour moi. Je pense que si vous respirez, vous avez des lumières, de l’électricité, vous pouvez mettre de la nourriture sur la table, nous vivons tous Noël tous les jours.

“Vous devez parfois rester réel et réaliser à quel point nous sommes chanceux.”

Instagram

La maison de Gemma a été décorée pour Noël[/caption]