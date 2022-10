Gemma Collins récolte 100 000 £ après avoir fouetté ses vêtements de taille 24 sur Depop après une perte de poids spectaculaire

GEMMA Collins a gagné 100 000 £ en vendant ses vêtements indésirables sur Depop.

La star de la télé devenue femme d’affaires multimillionnaire a fouetté ses vieux vêtements qui ne lui vont plus grâce à sa perte de poids de trois pierres.

Gemma a fouetté beaucoup de ses vêtements après avoir perdu du poids[/caption]

Gemma, 41 ans, n’est pas la seule star à utiliser Depop pour se débarrasser de ses vêtements indésirables, mais elle semble être en tête du peloton lorsqu’il s’agit de réaliser des bénéfices.

Une source a déclaré: “Gemma est tellement avisée et fouetter les vêtements qui ne lui vont plus a fait d’elle une menthe.

« Au total, elle a gagné environ 100 000 £ en vendant ses affaires sur Depop.

«Elle a vendu 4 750 articles sur le site Web et vend ses affaires pour environ 21 £ par article.

“Gemma est intelligente avec son argent et ne manquera pas une occasion de lever des fonds.”

Après sa première apparition dans Towie il y a dix ans, Gemma est devenue millionnaire grâce à des accords commerciaux intelligents et à une série de gros avenants.

Plus tôt cette année, elle a signé un contrat à sept chiffres avec New Look pour être leur nouvelle ambassadrice et a également eu des contacts extrêmement lucratifs avec Aussie Hair Care, Tik Tok et Wizz Air.

Gemma se prépare également à lancer son tout nouveau podcast après avoir terminé sa série audio à succès sur la BBC.

La star de télé-réalité a commencé à transformer son corps en 2019 après avoir révisé son régime alimentaire et son régime d’exercice.

Gemma a maintenant perdu plus de trois pierres de poids et a abandonné son ancienne garde-robe de taille 24.

En 2020, elle a parlé du début de son voyage et a déclaré qu’elle avait été raillée pendant des années par des intimidateurs de poids, certaines entreprises lui disant “Tu es trop grosse pour promouvoir ma marque”.

Gemma a déclaré qu’elle était devenue accro à la remise en forme après être apparue dans l’émission ITV Dancing On Ice en 2019 et a admis qu’elle voulait continuer.

Elle a déclaré aux hôtes Holly Willoughby et Philip Schofield à l’époque: «Je vais suivre à 100% la forme physique.

L’année dernière, Gemma a déclaré qu’elle se sentait mieux que jamais mais qu’elle ne s’arrêterait pas tant qu’elle n’aurait pas atteint ses objectifs.

Elle a ajouté: “Je serais vraiment heureuse si je perdais six pierres, car cela me ramènerait à 12 pierres et une taille 16.”

Gemma est actuellement en vacances avec son fiancé Rami Hawash.

Hier, les fans ont jailli d’une nouvelle photo Instagram publiée en ligne par Gemma de sa pause ensoleillée à Tenerife.

DEPOP

Gemma’s Depop a gagné beaucoup d’argent[/caption]