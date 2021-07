Gemma Collins reçoit un cryo-facial et se fait exploser le visage avec un spray à -155°C

GEMMA Collins a subi un cryo-facial et s’est fait pulvériser le visage avec un spray à -155°C dans un nouveau soin de beauté pour « sculpter » son visage.

La star de 40 ans a filmé l’expérience pour son histoire Instagram aujourd’hui, insistant sur le fait que tout était au nom de « l’amour de soi ».

2 Gemma a eu un cryo-facial aujourd’hui pour l’aider à « sculpter » son visage

2 L’étoile a été sablée avec un spray à -155°C

Présentant aux fans son technicien, l’ancienne favorite de Towie a déclaré: « Elle va me figer littéralement à un centimètre de ma vie.

« Je suis avec la reine de beauté, elle fait du contouring au laser… »

Le pro l’a interrompu : « Ce n’est pas du laser, c’est un cryo-facial, la température est de -155°C – la lumière rouge est juste pour que je voie où ça marche. »

Gemma a ensuite expliqué: « Après ma course d’aujourd’hui, laissez-moi vous montrer ce qui se passe ici, je refroidis et sculpte mon visage, puis en dessous, je me fais masser les pieds.

C’est vraiment très relaxant ! Gemma Collins

« Ça doit être fait, amour de soi ! »

Comme son technicien a promis qu’elle verra des résultats encore meilleurs sur son visage demain, Gemma a déclaré: « C’est vraiment très relaxant.

« Ce que j’aime à ce sujet, c’est que tout est non invasif. »

La cryothérapie implique l’application de températures inférieures à zéro pour traiter les tissus malades ou morts.

Il est utilisé pour traiter certaines affections cutanées localisées, telles que les verrues, les grains de beauté, les acrochordons et les verrues, et peut également être utilisé par les personnes pour soulager les douleurs musculaires, les entorses et les gonflements.

Les séances prétendent avoir d’autres avantages pour la santé en plus d’aider à traiter des conditions spécifiques.

Il s’agirait d’une augmentation de la circulation sanguine, d’un système immunitaire renforcé, d’une diminution de la fatigue et d’un temps de récupération plus rapide après des blessures sportives.

La session de Gemma intervient quelques jours après qu’elle soit devenue officielle sur Instagram avec son petit ami Rami Hawash, avec qui elle a récemment confirmé qu’elle était de retour après leurs fiançailles en 2013 et leur séparation ultérieure.