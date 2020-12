Gemma Collins a annoncé le lancement d’un nouveau single de Noël aux côtés de Darren Day dans l’espoir de répandre une joie festive.

La star de TOWIE, 39 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi pour exhorter les fans à précommander sa chanson festive avant sa sortie officielle.

Partageant la nouvelle passionnante avec ses 2 millions d’abonnés Instagram, la bombe blonde a expliqué qu’elle voulait faire quelque chose de « amusant et fabuleux » et ce qui est encore mieux, c’est que c’est pour la charité.

Dans son dernier post Instagram, Gemma a dévoilé l’œuvre d’art de son dernier projet musical qui présentait une image de Gemma et de sa co-star de CelebrityBig Brother, Darren.

«Je suis tellement excitée de vous faire savoir que ma chanson de Noël est maintenant en PRÉ-COMMANDE! Sur SPOTIFY AMAZON et ITUNES», a écrit Gemma.

« J’espère que vous l’aimez autant que moi et je suis claustrophobe Darren @darrendayofficial !!

Elle a poursuivi: « Je voulais faire quelque chose d’amusant et de fabuleux pour vous tous pour la charité car ce fut une année difficile pour tous, j’espère que cela répandra de la joie et de la chaleur dans vos cœurs, dirigez-vous vers mon histoire en pré-commande !!!!! X et merci @rebelrecs pour votre incroyable encouragement. »







Les amis et les fans de Gemma ont afflué vers la section des commentaires pour partager leur enthousiasme pour la sortie musicale à venir.

« Oui oui et oui à ce banger !! X », a écrit un adepte.

« Exactement ce dont nous avons besoin en cette période de Noël. Les gens vont adorer », a ajouté Charlie King de TOWIE.

Un troisième a ajouté: « la Collab dont nous n’avions jamais pensé avoir besoin ».

Gemma a en fait ses vues sur une carrière musicale depuis un certain temps et était même censée sortir un duo avec Naughty Boy au cours de l’été.

Cependant, l’artiste s’est retirée de l’accord à la dernière minute, ce qui signifie qu’elle n’a jamais eu la chance d’entrer dans le studio d’enregistrement.







En plus de sa dernière fureur dans la musique, Gemma a également été occupée dans le monde de la mode et fait constamment la promotion de ses dernières collections.

Hier encore, la star de télé-réalité a dévoilé un nouveau peignoir chatoyant qui est maintenant disponible à l’achat.

Gemma a regardé la caméra avec séduction pendant qu’elle modélisait l’objet scintillant, qui, selon elle, était parfait pour Noël.

