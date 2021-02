Gemma Collins a promis de supprimer une sex tape qu’elle avait prévu d’utiliser pour «faire un Kim Kardashian».

La star de 40 ans de The Only Way Is Essex espérait vendre la vidéo pour «1 million de livres sterling», mais a maintenant changé d’avis après avoir été exhortée par Piers Morgan qu’elle n’avait pas besoin de le faire.

Gemma a admis qu’elle avait réalisé la vidéo classée X avec un « homme mystérieux » et avait déjà réfléchi à la façon dont elle vendrait le contenu à ceux qui souhaitaient le récupérer.

Le GC est apparu sur Piers’s Life Stories, dans lequel elle a parlé de sa relation avec son petit ami James Argent, ainsi que de la réalisation de la bande susmentionnée.

Elle a dit: « Bien sûr, je pourrais aller skint un jour, et je dois faire un Kim K. Tu sais quoi? Le sexe se vend.

«Cela dure probablement environ 20 minutes, mais nous l’avons tous fait avec nos partenaires, vous savez. Je suis normal.

«Je voudrais mettre en place une ligne payante où ils sonnent, je prends 1,50 £ sur l’appel téléphonique, puis 3 £ ou 5 £ pour regarder la chose, donc je gagnerais moi-même mais je je ne sais pas si c’est possible.

Cela a incité à repenser immédiatement ses plans et où elle veut aller dans la vie, puis a dit à Piers qu’elle avait déjà changé d’avis.

Gemma a déclaré: «Je ne suis pas prêt à le faire. Je préfère aller travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an avant de devoir recourir à cela.

«Je vais rentrer chez moi et le supprimer après que vous m’ayez donné l’acte d’émeute à ce sujet.»

