Gemma Collins pose avec son beau-fils rarement vu Tristan après avoir fondu en larmes pendant des vacances émouvantes

GEMMA Collins a rendu hommage à son beau-fils Tristan et a déclaré avoir partagé un moment spécial en vacances à Bethléem.

La star de la télévision a visité Jérusalem avec son fiancé Rami et son jeune fils et l’a qualifiée d’expérience “époustouflante et irréelle”.

gemmacollins/Instagram

Dans sa dernière photo de vacances, qui était un cadeau de Rami, Gemma a posé avec Tristan sur l’un des sites archéologiques de la ville.

Gemma, 41 ans, a posté depuis la Terre Sainte sur Instagram et a déclaré: “Un si beau moment partagé avec mon beau-fils à Bethléem ”

Cela vient après que la star de la télévision a parlé de son réveil spirituel et a été vue en train de pleurer au lieu de naissance de Jésus.

“Je suis dans l’église de Bethléem et j’ai des larmes qui coulent sur mon visage”, a-t-elle déclaré aux fans en essuyant ses larmes.

“C’est l’expérience la plus époustouflante et irréelle de ma vie. Le sentiment ici est – vous ne pouvez pas le décrire.

“C’est juste écrasant, j’espère que tout le monde en fera l’expérience une fois dans sa vie.”

Panoramique autour de la pièce, elle a montré aux visiteurs faisant la queue pour “voir où Jésus est né” alors qu’elle disait aux fans qu’elle avait la chair de poule.

“Tes cheveux se dressent sur leur extrémité, c’est juste, je me sens à bout de souffle, c’est tellement beau”, a conclu Gemma.

Rami, 48 ans, vient d’Israël et a emmené Gemma à Bethléem en cadeau.

Une source a expliqué à The Sun : “Rami veut présenter à Gemma ses racines et sa famille qui y vivent toujours.

“Ils y passent le Nouvel An. C’est un grand pas dans leur relation pour lui de la présenter à tout le monde avant leur mariage l’année prochaine.”

L’année dernière, le couple a célébré le Nouvel An en Israël et Gemma a pu voir la famille de Rami pour la première fois en 10 ans.

Gemma a déclaré à l’époque : « Il veut m’emmener à Bethléem et à Jérusalem. Il vient d’Israël, et j’ai toujours voulu y aller.

“Madonna est passée par là, tant de gens sont passés par là. J’ai aussi beaucoup d’amis juifs et tout le monde me dit toujours à quel point c’est incroyable.

« Je n’ai pas vu la famille de Rami depuis près de 10 ans. Ça va être vraiment sympa. Maintenant que je vieillis, j’aime être un peu touriste. J’aimerais voir Bethléem. Je suis vraiment excité, alors c’est mon cadeau de Noël.

Gemma et Rami se sont rencontrés pour la première fois en 2011 mais se sont séparés en 2014.

Ils se sont remis ensemble en 2020 et sont secrètement sortis ensemble pendant le verrouillage avant de se fiancer l’année dernière.