Gemma Collins a partagé son chagrin avec les fans après que ses deux parents soient devenus « extrêmement malades » avec le coronavirus.

L’ancienne star de TOWIE, 39 ans, a supplié ses partisans de s’en tenir aux directives du gouvernement alors qu’elle révélait des détails inquiétants sur la bataille de Covid de son père.

Dans une publication honnête sur Instagram, le GC a dépouillé son personnage amusant dans le but d’expliquer la dure réalité du bogue mortel, avant de supplier les fans de rester à la maison.

Partageant deux clichés de sa mère et de son père, Gem a écrit: « S’il vous plaît, veuillez prendre note des directives! Mes deux parents sont extrêmement malades avec Covid 19! »







(Image: Instagram)



Gemma a admis qu’un aspect difficile de la destruction de ses parents par le virus était de voir son père à son plus bas niveau.

«Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais, a été un choc et a dit qu’il préférait être mort avant de vivre tout ce qu’il traverse en ce moment», a-t-elle écrit. « Cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant. »

Et elle a poursuivi: « Ma mère est également extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel! Et s’il vous plaît prenez note et gardez vos proches en sécurité. »







(Image: Instagram)



« C’est vraiment pétrifiant, quelle différence fait une année … », a ajouté Gem.

Naturellement, les fans inquiets ont afflué vers la section des commentaires pour envoyer à Gem leurs meilleurs vœux.

Baga Chipz a écrit: « Envoi beaucoup d’amour x. »

«Je leur souhaite à tous deux une gemme de récupération rapide», a écrit un autre.







(Image: Instagram)



Un troisième a ajouté: « Envoi de tout l’amour Gemma. En espérant le meilleur », tandis qu’un quatrième a accepté, écrivant: « Envoi de pensées positives à vous et à vos parents. Les pensées sont avec vous. »

Gem a récemment admis qu’elle était seule en lock-out et a avoué que la pandémie « n’avait pas été bonne pour ma vie amoureuse ».

La star de télé-réalité est actuellement célibataire après s’être séparée de son petit ami de longue date James Argent plus tôt cette année.

Gemma s’est maintenant ouverte sur la vie de célibataire pendant la pandémie de coronavirus et a admis qu’elle avait du mal à être seule.







(Image: gemmacollins / Instagram)



Elle a déclaré au Sun: « J’ai trouvé les soirées un peu solitaires. Je suis une personne très sociable et j’aime sortir et à peu près donc pour moi les soirées sont difficiles.

« C’est dur, le verrouillage n’a pas été bon pour ma vie amoureuse … Je pense qu’intuitivement l’univers vous donne la bonne personne au bon moment donc tout va se mettre en place. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033