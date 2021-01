Gemma Collins pense qu’elle «  aura un bébé et se mariera en 2021  »

Gemma Collins a partagé ses projets pour 2021 – y compris avoir un bébé et se marier.

Actuellement célibataire, la femme de 39 ans a parlé de ses projets pour 2021 sur un épisode préenregistré des objectifs du Nouvel An de son podcast BBC, disant aux fans: « Je sens que ça va arriver pour moi. »

Gemma a déclaré: « Comment vais-je me sentir à propos de 2021 cette fois l’année prochaine? Eh bien, j’espère que je suis mariée, j’espère avoir un bébé cette année – je sens que cela va arriver. »

Gemma, qui soutient actuellement ses parents dans la lutte contre le coronavirus, espère atteindre l’objectif en étant à l’aise dans sa propre peau.







(Image: Instagram)



La star de Towie a expliqué: « Mon objectif principal cette année sera d’être vraiment à l’aise d’être Gemma Collins, et de m’engager et de donner du temps de qualité dans une relation et j’espère que je vais avoir un bébé. Je ne sais pas pourquoi je pense comme moi.

«Quand je fixe mes objectifs, je pense à la façon dont je vais manifester ces bébés parce que je crois qu’il faut se manifester avec l’univers. Premièrement, je manifeste le bonheur éternel, la santé, l’amour et [my] carrière. »

Gemma, qui souffre du syndrome des ovaires polykystiques, a déjà subi trois fausses couches.









Apparaissant sur Loose Women l’année dernière, elle a déclaré qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle était enceinte avant de perdre de manière inattendue un bébé à quatre mois pendant le verrouillage.

Elle entretient une relation difficile avec James Argent depuis trois ans, depuis qu’ils ont commencé à sortir en 2012 après s’être rencontrés sur le tournage de Towie d’ITV.

Sur son podcast, Gemma a également parlé de ses projets pour sa carrière – disant à Hollywood qu’elle était «disponible».

Elle nettoiera également ses cristaux et pensera à son 40e anniversaire imminent, en disant qu’elle se sentait « tellement positive » à propos de cette étape plus tard ce mois-ci.

« Je pense juste que cette année pourrait être ma création, donc 2021 sera tout au sujet de Gemma Collins, pas du GC.

« Je me sens tellement positif à ce sujet – dans la vingtaine, vous êtes toujours en train d’apprendre la vie, dans la trentaine vous perfectionnez votre métier et dans la quarantaine, vous êtes sérieux.

« 2020 a été une année vraiment folle, mais cette année j’aurai 40 ans, ce qui va être une étape importante pour moi. »

Gemma a admis qu’elle avait été nerveuse à propos de son grand anniversaire, avant de voir les célébrations de Kim Kardashian l’année dernière.

«J’étais un peu nerveux à l’idée d’avoir 40 ans, je me suis dit ‘Oh mon Dieu, je vais avoir besoin de conseils… comment puis-je dire aux gens que j’ai 40 ans?’

« Mais, en fait, j’étais tellement heureux que Kim K ait eu 40 ans l’année dernière, et quand je regarde des gens comme J-Lo, Madonna, Mariah, je me dis » c’est tout à fait acceptable d’avoir 40 ans « . »