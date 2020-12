Gemma Collins brillait de confiance en se glissant dans un ensemble à paillettes vertes ce week-end.

L’ancienne fille de TOWIE, 39 ans, a pleinement embrassé la saison des fêtes en enfilant sa combinaison de Noël la plus éblouissante.

La star de la télé-réalité avait l’air incroyable alors qu’elle montrait son cadre soigné après sa récente perte de poids impressionnante de trois pierres.

Elle a accentué sa taille rétrécie avec une ceinture à nouer assortie alors qu’elle posait de la tête aux pieds en paillettes.

Gemma avait ses ongles peints dans un rouge tout aussi festif tandis que ses tresses blondes parfaitement séchées tombaient autour de ses épaules.

Elle a associé sa magnifique tenue à une paire de pantoufles, assurant un maximum de confort pour la période des fêtes.









Gemma a beaucoup ressenti l’esprit de Noël cette semaine en se jetant dans le tournage de son émission spéciale et même en enregistrant son propre single de charité festive.

Elle a annoncé le lancement d’un nouveau single de Noël aux côtés de Darren Day dans l’espoir de répandre une joie festive.

Partageant la nouvelle passionnante avec ses 2 millions d’abonnés Instagram, la bombe blonde a expliqué qu’elle voulait faire quelque chose de « amusant et fabuleux » – et ce qui est encore mieux, c’est que c’est pour la charité.

Gemma a dévoilé l’œuvre d’art de son dernier projet musical mettant en vedette une image de Gemma et de sa co-vedette CelebrityBig Brother, Darren.







(Image: gemmacollins / Instagram)



L’œuvre est également ornée de flocons de neige et d’étoiles pour ajouter une touche de glamour festif au single.

« Je suis tellement excitée de vous faire savoir que ma chanson de Noël est maintenant en PRÉ-COMMANDE! Sur SPOTIFY AMAZON et ITUNES », a déclaré Gemma aux fans.

« J’espère que vous l’aimez autant que moi et je suis claustrophobe Darren @darrendayofficial !!

Elle a poursuivi: « Je voulais faire quelque chose d’amusant et de fabuleux pour vous tous pour la charité car ce fut une année difficile pour tous, j’espère que cela répandra de la joie et de la chaleur dans vos cœurs, dirigez-vous vers mon histoire en précommande !!!!! X et merci @rebelrecs pour votre incroyable encouragement. «