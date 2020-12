Gemma Collins a prouvé qu’en matière de flexibilité, elle savait ce qu’elle faisait.

L’ancienne star de TOWIE, 39 ans, a recréé la pose de jambe emblématique de Victoria Beckham en un clin d’œil alors qu’elle prouvait qu’elle pouvait vraiment la plier comme Beckham.

Portant un ensemble entièrement léopard alors qu’elle jetait un regard fougueux à la caméra.

Parallèlement au claquement impertinent, Gem a cité les paroles effrontées d’Ariana Grande pour frapper 34 + 35, écrivant: « 34/35, je ne veux pas vous garder. »

Dans la rupture, Gem a soulevé sa jambe gauche, mettant en valeur son impressionnante flexibilité.

Elle a donné aux fans sa meilleure tentative pour une pose de jambe Posh Spice, car Victoria est connue pour prendre des photos hilarantes en effectuant des tâches en public avec sa jambe en l’air.







(Image: Gemma Collins / Instagram)



Les mèches blondes de Gem coulaient sur ses épaules alors qu’elle associait son look dramatique à une déclaration rouge lippy.

Il n’y a pas longtemps, Gem a dévoilé des plans pour construire son propre empire à la Beckham.

Il semble qu’elle espère obtenir le même succès que Spice Girl avec sa propre marque de vêtements, et Gem a déjà son propre magasin de vêtements grande taille dans l’Essex.







(Image: Instagram)



En mai, il a été rapporté que le GC espère construire un empire valant des millions comme Posh Spice l’a fait, alors qu’elle continue de planifier son prochain mouvement de carrière.

Un initié a dit OK! : « Gemma tient à être plus grande que Brand Beckham et est convaincue que si elle continue à travailler au rythme qu’elle est, elle pourrait dépasser leur valeur de 1 milliard de dollars dans les cinq prochaines années.

« Gem a essayé d’être aussi productive que possible pendant le verrouillage et, en plus de filmer son émission, elle a travaillé sur des plans de carrière, écrit ses prochaines ambitions et se fixe divers objectifs à atteindre à certains moments. »







(Image: Instagram)



Outspoken Gemma s’est même déjà décrite comme « la Victoria Beckham du monde de la mode grande taille ».

Et Gemma veut même suivre les traces de Victoria OBE, car elle a récemment déclaré qu’elle méritait le titre d’Officier de l’Ordre de l’Empire britannique pour «divertir la nation en lock-out».

Le GC a déclaré: « Le truc, c’est que j’ai fait ma part pour la nation. Je me demande si dans les années à venir j’aurai un OBE. »







(Image: gemmacollins / Instagram)



Quand sa belle-sœur Dawn, déconcertée, a demandé pourquoi, Gemma a affirmé que c’était pour « divertir la nation », soulignant que « Posh Spice en avait un ».

Victoria a été nommée titre OBE en 2017 pour ses services à l’industrie de la mode, et il semble que Gemma ne recule devant rien pour s’assurer qu’elle en reçoit un aussi.

