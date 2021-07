Gemma Collins montre sa taille minuscule alors qu’elle se transforme en sirène des années 1960 avec une grande ruche

GEMMA Collins a montré sa taille minuscule alors qu’elle se transformait en une sirène des années 1960 avec une grande ruche.

La star de 40 ans a déclaré qu’elle était « habillée de la tête aux pieds en Valentino » alors qu’elle posait dans un haut à imprimé léopard et une jupe rouge.

Elle avait l’air presque méconnaissable dans l’équipement de créateur avec ses cheveux peignés en une coiffure volumineuse.

Ses fans ont adoré son look unique, certains la comparant à l’icône du cinéma britannique Diana Dors.

L’un d’eux a dit : « Wow, maintenant c’est un bon aperçu «

Un autre a dit : « Gemma chérie, tu es fabuleuse «

Et un troisième a déclaré : « Diana Dors Vibes ! Superbe! «

Gemma a poursuivi sa campagne pour être la «reine du fitness» après une perte de poids spectaculaire – en allant courir dans l’Essex.

Elle a récemment été vue en train de courir sur une route de campagne avec des leggings et un crop top moulant.

Elle a dit avec désinvolture : « Bonjour. Je cours ce matin. Nous avons ça, les filles.

Gemma, qui a perdu près de quatre pierres ces derniers mois, continue alors de passer devant la caméra et continue sur la route.

Elle a remanié son style de vie en faisant de l’exercice et partage souvent ses entraînements épuisants avec les fans.

Malgré sa volonté de remise en forme, la diva avouée a refusé de renoncer à ses friandises de luxe, notamment des verres de champagne et des repas raffinés dans le West End.

Cependant, elle a perdu une pierre impressionnante de 3,5 grâce à l’exercice et au travail acharné.

Elle a déclaré aux auditeurs de son podcast : « Mon nouveau nom est Fitness Queen. Depuis mes 40 ans, je suis devenu beaucoup plus conscient de ma santé et je regrette en quelque sorte de ne pas avoir pris ma santé aussi au sérieux que j’aurais dû le faire.

« Dans nos 20 et 30 ans, nous n’y pensons pas, j’essaie d’être en forme et en bonne santé en ce moment, je suis sur une énorme campagne de santé. »

Gemma a sous-titré sa vidéo: « Vous avez ce HUNS! »

Beaucoup de ses followers ont été impressionnés, la star de la télévision Sarah Jayne Crawford a déclaré : « Tellement fière de vous ! »





Un autre a applaudi: « Allez, Gemma, tu te débrouilles incroyable. »

En plus de revoir sa santé et sa forme physique, Gemma a redémarré sa vie amoureuse en ravivant les choses avec son ex Rami Hawash.

Le couple a été vu se blottir ensemble pour regarder l’Angleterre jouer la finale de l’Euro 2020 – et elle l’a récemment embrassé dans la piscine tout en filmant une nouvelle publicité.

instagram

Gemma Collins avait un message joyeux pour les fans lors de sa course matinale[/caption]

instagram

La star a passé la caméra et s’est envolée sur la route[/caption]