Gemma Collins montre sa perte de poids et sa taille qui rétrécit dans une combishort dorée

GEMMA Collins a montré sa perte de poids et sa silhouette plus petite dans une combishort dorée.

L’ancienne star de Towie a été stupéfaite par le numéro moulant de sa collection de vêtements alors qu’elle posait dans son jardin.

gemc_boutique/Instagram

Gemma Collins a posé pour une photo glamour dans son jardin hier soir[/caption]

instagram

Gemma a perdu du poids grâce à l’exercice et à une alimentation saine après avoir abandonné Skinny Jabs[/caption]

Gemma, 40 ans, a bercé une pose de pouvoir debout avec ses mains sur ses hanches qui rétrécissent.

Et ses cheveux blonds tombaient en cascade autour de ses épaules, alors qu’elle suintait de confiance.

La célébrité a écrit à côté de son cliché : « Faites tourner les têtes avec ce petit numéro effronté Notre robe de Dubaï appelle votre nom ! »

Gemma a poursuivi sa campagne pour être la «reine du fitness» après une perte de poids spectaculaire – en allant courir dans l’Essex.

Elle a récemment été vue en train de sprinter sur une route de campagne avec des leggings et un haut court.

Elle a dit avec désinvolture : « Bonjour. Je cours ce matin. Nous avons ça, les filles.

Gemma, qui a perdu près de quatre pierres ces derniers mois, continue alors de passer devant la caméra et continue sur la route.

Elle avait remanié son mode de vie en faisant de l’exercice, souvent vue en train de faire des exercices épuisants dans son jardin.

La diva avouée a refusé de renoncer à ses friandises de luxe, notamment des verres de champagne et des repas raffinés dans le West End.

Cependant, elle a perdu une pierre impressionnante de 3,5 grâce à l’exercice et au travail acharné.

Vous avez ce HUNS !

Elle a déclaré aux auditeurs de son podcast : « Mon nouveau nom est la reine du fitness. Depuis mes 40 ans, je suis devenu beaucoup plus conscient de ma santé et je regrette en quelque sorte de ne pas avoir pris ma santé aussi au sérieux que j’aurais dû le faire.

« Dans nos 20 et 30 ans, nous n’y pensons pas, j’essaie d’être en forme et en bonne santé en ce moment, je suis sur une énorme campagne de santé. »

Gemma a sous-titré sa vidéo: « Vous avez ce HUNS! »





Beaucoup de ses followers ont été impressionnés, la star de la télévision Sarah Jayne Crawford a déclaré : « Tellement fière de vous ! »

Un autre a applaudi: « Allez, Gemma, tu te débrouilles incroyable. »

En plus de revoir sa santé et sa forme physique, Gemma a redémarré sa vie amoureuse en ravivant les choses avec son ex Rami Hawash.

Le couple a été vu se blottir ensemble pour regarder l’Angleterre jouer la finale de l’Euro 2020 – et l’a embrassé dans la piscine pendant le tournage d’une nouvelle publicité.

instagram

Gemma Collins avait un message joyeux pour les fans lors de sa course ce matin[/caption]

instagram

La star a passé la caméra et s’est envolée sur la route[/caption]