Gemma Collins félicitée pour avoir montré son vrai corps en vacances alors qu’elle étourdit en bikini à imprimé léopard

GEMMA Collins a été félicitée pour avoir montré une vraie forme de corps alors qu’elle se qualifiait de « Barbie glucidique »

L’ancienne de Towie était éblouissante dans un bikini à imprimé léopard brillant pendant ses vacances avec son fiancé Rami Hawash.

Instagram/@gemmacollins

Gemma avec son partenaire Rami Hawash en vacances[/caption]

Elle a tenu ses fans au courant de ses aventures en partageant de magnifiques clichés de sa rupture.

La star de la télévision a également parlé de sa bataille contre le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), une maladie hormonale, admettant que ça « craint ».

Elle a reçu un diagnostic de SOPK à l’âge de 28 ans après avoir été alarmée par sa prise de poids soudaine.

Gemma est maintenant prête à avoir un bébé avec son fiancé Rami Hawash, mais sans succès depuis trois ans.

La star, 42 ans, a partagé une photo glamour dans laquelle elle a posé avec défi en bikini et l’a sous-titrée avec un message stimulant.

La superbe Gemma a fait référence au nouveau film de Barbie avec Margot Robbie et a écrit dans son message : « BARBIE HYDRATÉE POUR LA VIE.

« Avec une thyroïde sous-active et un SOPK, chaque jour est une lutte constante, mais savez-vous ce que F – IT »

Gemma a conclu son message avec des hashtags révélateurs, notamment #badbitchbarbie #pcosfighter #underactivethyroïdsucks #cantgetpregnantduetopcos #gc.

Ses fans ont inondé les commentaires d’éloges, et l’un d’entre eux a déclaré: «Fellower plus size PCOS’er here… love the confidence post. Loin le mois prochain et des publications comme celle-ci me donnent la confiance nécessaire pour (monter un doigt vers le haut) ce que les gens pensent de moi et de mon « corps en bikini ».

Un autre a dit: « omg queen gemma est aussi une fille pcos. »

Et un troisième a dit: « J’ai une thyroïde sous-active depuis des années et j’ai juste décidé d’arrêter la lutte et d’être moi-même. »

Selon le NHS, une femme sur cinq au Royaume-Uni souffre du SOPK.

On dit qu’elle est héréditaire et, dans les cas graves, les personnes atteintes peuvent se retrouver avec une croissance excessive des cheveux et de l’acné.

Gemma avait précédemment raconté au Sun comment elle avait pris conscience que quelque chose se passait avec son corps.

Elle a déclaré: «J’ai toujours été très mince. Mais j’ai vraiment commencé à prendre du poids et je ne l’oublierai jamais.

« J’ai dit à ma mère : ‘As-tu rétréci mes vêtements ?’. Elle a dit: « Je déteste te dire ça, mais tu prends du poids ».

Réfléchissant à l’impact que la maladie a eu sur sa vie, et en particulier sur son poids, elle déclare : « J’en ai tellement marre. On me dit que j’ai un si joli visage, mais qu’en est-il de mon corps, chérie ?

« Je pense juste que c’est tellement triste que dans la société, vous soyez programmé pour penser que mince est beau. »

Gemma et Rami sont sortis ensemble pour la première fois en 2013, et Rami a fait plusieurs apparitions dans The Only Way Is Essex, l’émission où Gemma a trouvé sa popularité.

Le couple a annoncé son premier engagement le 27 décembre 2013, bien que celui-ci ait été interrompu plusieurs semaines plus tard.

Il a proposé à la star en cachant une bague en diamant dans un pudding de Noël.

Ils ont ravivé leur romance en lock-out après sa séparation de James Argent.

Il est maintenant père d’un fils de quatre ans, Tristan, qui est tenu à l’écart du public.

@gemmacollins

Le couple profite actuellement d’une escapade romantique[/caption]