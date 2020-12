Le père de Gemma Collins, Alan, est actuellement à l’hôpital alors qu’il combat Covid-19.

Et la star de télé-réalité, 39 ans, s’est tournée vers les réseaux sociaux pour féliciter les professionnels de la santé qui s’occupent de son père de 72 ans samedi soir alors qu’il reste à l’hôpital Queen’s de Romford.

Publiant sur ses histoires Instagram, la native d’Essex a partagé son admiration pour le Dr Angus Ehien et son équipe et a partagé un certain nombre de clichés.

Dans une offrande, le Dr Angus a posé en EPI à côté du lit d’Alan et au sommet du cliché, Gemma a écrit: «Le Dr Angus Ehien et son équipe sont incroyables.







Alan était caché sur la photo en dehors du fait que sa main était visible dans le message.

Gemma – dont la mère, Joan, a également été testée positive pour le bogue mortel – a également ajouté plusieurs émoticônes de cœur à la publication.

Plus tard, elle a téléchargé une autre photo et a ajouté une énorme icône en forme de cœur qui disait: «Merci».

L’ancienne star de TOWIE a d’abord informé les fans de la bataille contre le coronavirus de ses parents plus tôt cette semaine, lorsqu’elle en a partagé une douce photo sur Instagram.







Partageant deux clichés de sa mère et de son père, Gem a écrit: « S’il vous plaît, veuillez prendre note des directives! Mes deux parents sont extrêmement malades avec Covid 19! »

Gemma a admis qu’un aspect difficile de la destruction de ses parents par le virus était de voir son père à son plus bas niveau.







«Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais, a été un choc et a dit qu’il préférait être mort avant de vivre tout ce qu’il traverse en ce moment», a-t-elle écrit. « Cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant. »

Et elle a poursuivi: « Ma mère est également extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel! Et s’il vous plaît prenez note et gardez vos proches en sécurité. »

« C’est vraiment pétrifiant, quelle différence fait une année … », a ajouté Gem.

