La course pour être Noël No1 commence aujourd’hui, et Mariah Carey fait face à un défi difficile de la diva ultime du Royaume-Uni … le GC.

La couverture festive de Gemma Collins et Darren Day de Baby, It’s Cold Outside est une candidate dans la bataille des charts de cette année, le gagnant devant être annoncé le jour de Noël.

Gemma affrontera le classique festif de Mariah, All I Want For Christmas Is You, qui est allé au numéro 1 pour la première fois la semaine dernière.

Gemma a déclaré: « Mariah doit reculer pour que je puisse remporter mon couronnement au n ° 1. Si quelqu’un veut sortir la diva Mariah, c’est moi. » Gemma et Darren ont enregistré une version «féministe» du hit, échangeant les genres des parties, c’est donc Darren qui demande: «Qu’y a-t-il dans cette boisson?»

Gemma, 39 ans, consciente de la controverse entourant les paroles, dit: «Cette chanson a été simplement faite de bonne foi.

«J’ai pensé, mélangons un peu les choses. Je ferai le mors de l’homme, et toi de la femme.







(Image: Instagram)



Gemma a déclaré à propos de sa collaboration avec son copain et ancien colocataire de CBB Darren: «Je sais qu’il était un rat d’amour à l’époque, mais il a une voix incroyable.

Gemma – qui crie « Je suis claustrophobe, Boris! » à la fin de son morceau, pour «un peu de plaisir» – a financé la chanson elle-même pour s’assurer que tous ses bénéfices reviennent à l’association caritative Rethink Mental Illness.

Coral, qui a distribué des cotes pour tous les prétendants festifs, a la piste à 25/1 pour atteindre la première place festive.

Mais Mariah, 50 ans, est toujours en tête à 6/1.







(Image: DAILY EXPRESS)



Justin Bieber 2/1

Cinq ans après que Justin Bieber a aidé le Lewisham and Greenwich NHS Choir à se rendre à Noël n ° 1, le chanteur s’est associé à la chorale pour sortir une reprise de son tube Holy.

La course précédente était au coude à coude jusqu’à ce que Justin exhorte les fans à «faire ce qu’il faut» et à acheter le single A Bridge Over You du NHS au lieu de son tube Love Yourself.

Avec les bénéfices allant à NHS Charities ensemble, ils sont réputés avoir une forte chance à 2/1.

James Haskell 20/1

James Haskell veut que l’union de rugby montre au football qui est le patron – en battant le «crooner» Chris Kamara avec son single Rig Aid.

«C’est le Michael Bublé du football», rigole l’ancien international anglais. Le spécialiste du foot de Sky TV Chris, 62 ans, sort un album festif et un nouveau single, Happy New Year, tandis que James et ses copains – dont l’acteur Jeremy Irvine, 30 ans, et l’ancien joueur de cricket Darren Gough, 50 ans – sortent It’s Christmas Time ( Il est temps de fouetter) aujourd’hui.

James, 35 ans, déclare: «Ce serait plutôt bien si le rugby l’emporte sur le football, pour une fois.»

Tous les profits de Rig Aid vont à Restart Rugby.







(Image: IMAGE PUBLICIYT / UTILISATION GRATUITE)



Rick Astley 50/1

Rick Astley a tout fait pour sa vidéo pour Love This Christmas – et l’a célébré en envoyant des échantillons promotionnels de sa propre bière IPA sur le thème de Noël.

Je dois aimer Rick.

LadBaby 4/5

L’année dernière, il a enregistré son deuxième Noël consécutif sur le thème du rouleau de saucisse No1 à Abbey Road.

Cette année, LadBaby a loué un hangar sur roues.

«Le plus rapide du monde», se vante-t-il, ajoutant qu’il était «léger, agile et étonnamment confortable» à conduire. Le hangar était également pratique pour la distanciation sociale.

Le vlogger, de son vrai nom Mark Hoyle, a entrepris d’égaler le record des Spice Girls de trois sommets festifs consécutifs avec une autre offre basée sur la pâtisserie, Don’t Stop Me Eating – sur l’air de Journey’s Don’t Stop Believing – et il recueillera à nouveau des fonds pour le Trussell Trust qui soutient les banques alimentaires.









Liam Gallagher 20/1

Il est probable que Liam Gallagher prendra rapidement les devants, car il y a eu une énorme demande pour les vinyles en édition limitée de son single All You’re Dreaming Of.

Si l’élan continue et que les bénéfices iront à Action For Children, il pourrait être avec un vrai coup.

Shakin Stevens 20/1

Wills et Kate ont personnellement demandé à Shakin ‘Stevens de se produire lors de leur tournée royale au départ de Londres.

Le trio a ensuite profité d’une longue conversation – à distance de sécurité, bien sûr. L’anthologie de Shakey se porte bien dans les charts d’albums et, grâce à ses fans royaux, les chances sur son single à succès Merry Christmas Everyone sont maintenant à 20/1.







(Image: © Ian Boichat Origin Studios)



Robbie Williams 20/1

Il y aura une rivalité amicale entre Robbie Williams, 46 ans, et son copain Darren Day, 52 ans, car Robbie’s Can’t Stop Christmas, qu’il publie dans le cadre d’une réédition de l’album de Noël de l’année dernière, est également un prétendant.

Robbie a demandé à Slade’s Noddy Holder, 74 ans, de le rejoindre sur un podcast, et a tenté de le lancer dans une émission de télévision sur laquelle il travaille également.

«Je suis imprégné de l’esprit de Noël», explique Rob.

