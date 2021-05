Gemma Collins enfile une robe rose glamour alors qu’elle se livre à un plat indien à emporter après une semaine difficile

GEMMA Collins a enfilé une robe rose glamour ce soir alors qu’elle s’offrait un plat indien à emporter après une semaine difficile.

La star de télé-réalité et femme d’affaires, 40 ans, a montré sa perte de poids de trois pierres et demie en posant dans la robe devant sa porte d’entrée.

instagram

Gemma Collins a mis sa robe de pari pour un plat à emporter ce soir[/caption]

Elle l’a partagé sur Instagram et a écrit: «Tout habillé pour un plat à emporter ce soir !!! J’ai travaillé dur toute la semaine, alors j’ai hâte que @tandoorilounge ce soir vous montre mon histoire. «

Fidèle à sa parole, elle a filmé son plat de poulet grésillant et a ajouté: «Merci pour un délicieux dîner avec salade et un petit riz bien sain. Gagnez-le. «

Gemma a été laissée «absolument navrée» plus tôt cette semaine après la mort de son ami proche Rhys Alan Smith – l’ex petit ami de la star de Towie Harry Derbidge – à Tenerife.

L’ancienne star de Towie a expliqué à ses fans que son absence sur les réseaux sociaux était due à la tragique nouvelle.

Gemma a partagé une photo d’elle-même dans un survêtement à imprimé rose avec des cafés du E Pellicci Cafe à Bethnal Green, Londres.

Elle a sous-titré l’image: «J’avais juste envie de m’habiller pour obtenir une tasse de thé de ma préférée @pelliccicafe

«Ils vous font vous sentir si spécial et cela signifie toujours tellement J’ai été si déprimé récemment et absolument navré après le décès de mon cher ami, un petit frère est décédé ça m’a vraiment remonté le moral

«Désolé, je suis resté silencieux sur le gramme mais vous réalisez simplement que c’est un peu BS quand de vraies choses arrivent Je vous aime tous @pelliccicafe et merci d’avoir fait des histoires avec ma maman .

Instagram / rhysalan

Gemma pleure actuellement la perte de Rhys Alan Smith[/caption]

«Je prends juste les choses doucement pour le moment @pelliccicafe mérite un prix pour avoir rendu les gens heureux . »

Des sources de la police espagnole sur l’île ont révélé que des agents avaient été appelés à une adresse à Granadilla de Abona, dans le sud de l’île, aux premières heures de jeudi matin dernier.

Rhys était ami avec plusieurs membres de la distribution, en particulier Gemma et James Argent.

Instagram

Rhys était l’ex petit-ami de Harry Derbidge[/caption]

INSTAGRAM

Le couple était des amis très proches[/caption]





Gemma a déclaré dans un hommage émotionnel sur les réseaux sociaux: «Mon cœur ne sera plus jamais le même. Je ne serai plus jamais le même, je t’aime Reece. »·

Alors qu’Arg a écrit: « Je t’aime mon pote. »

Harry et Rhys sont sortis en 2013 et le maquilleur Harry a admis plus tard qu’il avait couché avec Rhys quand il avait commencé à sortir avec Bobby.

On pense qu’il a vécu du temps à Dubaï avant de retourner en Espagne, où il aurait suivi une formation de masseuse.

Le fan de fitness, qui avait transformé son look ces dernières années, partait souvent en vacances avec Gemma.