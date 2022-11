Gemma Collins dit qu’elle a été volée et attaquée 24 heures avant de s’envoler pour I’m A Celeb alors qu’elle admet ses regrets d’avoir démissionné

GEMMA Collins a courageusement révélé aujourd’hui comment elle a été volée et attaquée 24 heures avant de s’envoler pour I’m A Celebrity.

La star de Towie, 41 ans, a fait la révélation quelques heures seulement après que The Sun a révélé en exclusivité qu’Olivia Attwood avait quitté la jungle après seulement une journée.

Rex

Instagram / Nouveau look

La star de télé-réalité a fait la révélation courageuse sur Instagram[/caption]

TVI

L’admission de Gem est intervenue après qu’Olivia Attwood ait quitté la jungle[/caption]

Gemma a participé à I’m A Celebrity en 2014, mais a quitté la série après seulement 72 heures de camp.

Pendant son bref séjour dans la jungle, on l’a vue se plaindre du manque de nourriture et d’un environnement loin d’être somptueux – beaucoup suggérant que c’était la raison pour laquelle elle était partie.

Mais maintenant, la brave star de la télévision a révélé la douleur secrète, à la fois émotionnelle et physique, qu’elle luttait lorsqu’elle est entrée dans le camp australien.

Gemma a fait la révélation aujourd’hui dans un post Instagram pour souhaiter bonne chance aux camarades de camp de cette année.

En savoir plus sur la jungle SORTIE TÔT Les fans choqués alors qu’Olivia Attwood est forcée de QUITTER le spectacle après seulement une journée temps à la maison I’m A Celebrity’s sorties les plus dramatiques d’Olivia Attwood à Richard Madeley

Donnant un aperçu de la raison de son départ dans la saison 14, la star a expliqué qu’elle ne pouvait pas vivre l’expérience de la jungle tout en se remettant de l’attaque.

Gem a écrit à ses 2,2 millions de followers: “Je souhaite à tous bonne chance dans la jungle cette saison, j’ai adoré @boygeorgeofficial et tous les camarades de camp semblent fabuleux / mon temps a été court dans la jungle, peu de gens savent que j’ai été volé et physiquement attaqué 24 quelques heures avant de partir pour l’Australie.

«Je ne voulais laisser personne tomber, alors j’y suis quand même allé, mais j’étais dans un état terrible et sous le choc, comme vous pouvez l’imaginer, et je ne pouvais pas le voir à travers, j’ai pris beaucoup de bâton dessus, mais si vous étiez volé et attaqué, puis envoyé dans la jungle, je suis sûr que tu aurais eu du mal aussi, je ne laisserais plus jamais personne détruire mes rêves “

La révélation de Gemma survient après que nous ayons révélé qu’Olivia avait été forcée de quitter la série pour des raisons médicales, après seulement une journée dans la jungle.





Elle est maintenant déjà sur le chemin du retour pour être consolée par son fiancé Bradley Dack après avoir tenté en vain de supplier les patrons de l’émission de retourner au camp.

Pendant ce temps, ce soir, Olivia a rompu son silence lors de son départ choc.

Écrivant ce soir sur l’histoire Instagram de la star, un porte-parole de «Team Liv» a écrit: «Dire qu’Olivia a le cœur brisé serait un euphémisme.

“Elle rêvait de faire I’m A Celebrity depuis des années, et aimait absolument chaque seconde de la série et se lançait dans la jungle les pieds devant (comme nous savions qu’elle le ferait).

Je suis une célébrité 2022 – voici tout ce que vous devez savoir Où est filmé I’m A Celebrity 2022 ?

Comment voter sur I’m A Celebrity

Où habitent Ant et Dec ?

I’m A Celebrity line up – rencontrez tous les candidats

Qui est Boy George ?

Tout sur Sue Cleaver

Owen Warner, candidat à I’m A Celebrity, a expliqué

Tout savoir sur la footballeuse anglaise Jill Scott

Qui est Chris Moyles ?

Mike Tindall, membre de la famille royale, a expliqué

Tout sur l’ancien Strictly bad boy Seann Walsh

La toute première star de Love Island, Olivia Attwood, entre dans la jungle

Tout sur Charlène White

Qui est la star de Googlebox, Babatunde Aleshe ?

Scarlette Douglas de A Place in the Sun rejoint le casting

« Cependant, pour des raisons indépendantes de sa volonté, son voyage a été écourté.

“Votre soutien et vos aimables paroles ont signifié le monde absolu pour elle, maintenant autant qu’il l’a toujours fait.

“Vous entendrez la vérité d’Olivia en temps voulu et elle sera de retour sur vos écrans dans la nouvelle année.

En savoir plus sur le soleil SAPIN RÉEL Je suis obsédé par Noël et mes conseils astucieux donneront à n’importe quel arbre bon marché un aspect luxueux SURCHARGE Nous sommes passés à un compteur intelligent et avons été facturés 13 000 £ en UNE NUIT

“Ps. Qui va rôtir Matt Hancock maintenant ??

Le Sun a révélé cet après-midi qu’Olivia recevrait toujours ses frais de 125 000 £ pour sa participation à l’émission.

Caractéristiques de Rex