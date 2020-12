Gemma Collins dit que son père bien-aimé est dans « le meilleur endroit en ce moment » alors qu’il se bat pour sa vie à l’hôpital après avoir attrapé un coronavirus.

L’ancienne star de TOWIE, 39 ans, continue de plaider auprès des fans pour qu’ils respectent les directives du gouvernement alors qu’elle révélait des détails inquiétants sur la bataille de Covid de son père.

Ces derniers jours, le GC a dépouillé son personnage amusant dans le but d’expliquer la dure réalité du bug mortel, avant de supplier les fans de rester à la maison.









(Image: Instagram)



S’adressant à Instagram, la star de la télé-réalité a partagé une photo de l’hôpital Queen’s avec un texte dessus, lisant: « Merci pour tous vos beaux messages.

« Papa est à l’hôpital, les médecins et les infirmières ont été fantastiques au-delà de merveilleux, merci à tous pour votre gentillesse. »

Parallèlement au cliché, Gem a poursuivi: «Les médecins et les infirmières de L’HÔPITAL DE LA REINE ont été FANTASTIQUES!

« Papa est au meilleur endroit en ce moment MERCI @nhsengland et MERCI pour tous vos voeux. »







(Image: Instagram)



« C’est effrayant et réel! Ne sous-estimez pas ce virus », a-t-elle ajouté.

Naturellement, le message a vu les fans se précipiter dans la section des commentaires pour envoyer leurs meilleurs vœux à Gemma.

La chanteuse Pixie Lott a écrit: « Vous envoyer votre dada et votre famille toutes les vibrations d’amour et de guérison Gemma. »

« J'espère que vous et la famille allez bien et qu'ils récupèrent rapidement Gem, essayez de passer un bon Noël xx », a écrit un autre fan.







(Image: Instagram)



Tandis qu’un troisième a ajouté: « Je pense à vous et j’espère tellement un prompt rétablissement pour votre adorable maman et papa Gem X. »

Gem a d’abord informé les fans de la bataille contre le coronavirus de ses parents plus tôt cette semaine, lorsqu’elle en a partagé une douce photo sur Instagram.

Partageant deux clichés de sa mère et de son père, Gem a écrit: « S’il vous plaît, veuillez prendre note des directives! Mes deux parents sont extrêmement malades avec Covid 19! »

Gemma a admis qu'un aspect difficile de la destruction de ses parents par le virus était de voir son père à son plus bas niveau.







(Image: gemmacollins / Instagram)



«Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais, a été un choc et a dit qu’il préférait être mort avant de vivre tout ce qu’il traverse en ce moment», a-t-elle écrit. « Cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant. »

Et elle a poursuivi: « Ma mère est également extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel! Et s’il vous plaît prenez note et gardez vos proches en sécurité. »

« C’est vraiment pétrifiant, quelle différence fait une année … », a ajouté Gem.

