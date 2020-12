Gemma Collins a débordé de confiance après avoir changé son style de vie pour perdre trois pierres.

L’ancienne star de TOWIE mange bien et s’entraîne en plus de prendre des injections minceur dans le but de perdre du poids.

Gemma, qui fête ses 40 ans en janvier, dit qu’elle est plus heureuse que jamais en donnant des conseils à d’autres personnes qui pourraient chercher à se débarrasser de ces kilos de blocage, et elle a dit que tout commence par le «respect de soi».

Lors d’une discussion exclusive avec Mirror Online, Gemma a déclaré: «Tout commence dans l’esprit et c’est le meilleur conseil que je puisse donner à quiconque.

« Tout commence dans l’esprit et l’amour de soi en vous-même et c’est à ce moment-là que vous entreprendrez un voyage sain pour perdre du poids. »







Gemma, qui dirige sa propre boutique Gemma Collins Collection, a ajouté: «J’ai 40 ans en janvier et ma vie va commencer à 40 ans.

«J’ai hâte d’avoir 40 ans parce que ça va être incroyable pour le GC – allez-y!

«Cette année, c’est une question de respect de soi.

«Dès que vous commencez à vous respecter et à vous aimer, tout se met en place.

«Parfois, une fois que tout commence à se mettre en place dans votre vie, tout a juste un effet d’entraînement et des choses plus positives commencent à se produire.

« Je ne pourrais pas être plus heureux, pour être honnête. J’adore me réveiller, oui nous sommes dans des moments difficiles mais je m’amuse tous les jours. »







Gemma a déclaré qu’elle s’était à peine arrêtée pendant la pandémie, travaillant dur pour maintenir ses entreprises à flot et filmer son émission de télévision Diva Forever.

Mais elle dit qu’elle prend encore le temps de passer du temps avec ses amis grâce à la nouvelle application de loterie BravoSpeed.

Elle a déclaré: « Je ne me suis pas arrêté, le GC est en demande tout au long de cette pandémie. Je n’ai pas arrêté mais ça a été bien.

«Je me suis diverti en jouant à l’ancienne application de loterie. Je pense que les gens ont plus besoin de s’amuser que de tout en ce moment.

«Je n’ai pas arrêté de travailler mais mes amis me manquent plus que jamais parce que d’habitude, vous finissez de travailler, puis vous socialisez avec vos amis le soir et nous ne pouvons pas faire ça à la minute.







« Mais avec cette application BravoSpeed, vous pouvez inviter tous vos amis à y jouer, donc j’ai fait participer tous mes amis et nous avons eu un peu de social. »

Elle a ajouté: «J’ai eu du mal à ne pas pouvoir sortir le soir.

«Je travaille tellement dur dans la journée à faire des tournages ou des tournages, c’est donc mon peu de temps pour me détendre.

« Les gens doivent télécharger cette application. C’est gratuit et vous me connaissez, je ne mets mon nom sur rien en quoi je ne crois pas.

« C’est un peu amusant avec vos amis. Vous finissez par avoir un bon rire et ils donnent aussi beaucoup de prix. »







Gemma a également ri de sa réputation de diva, insistant sur le fait que ce n’est pas la vraie elle.

La star de télé-réalité, qui lance des projets humanitaires l’année prochaine, a déclaré: «Si j’étais une telle diva, je ne serais pas inondée de travail, n’est-ce pas?

«C’est ‘le GC’. Nous en rigolons mais au fond je ne suis qu’une fille qui travaille dur, je suis née à Romford et j’ai travaillé si dur.

«Je m’amuse à être le GC mais derrière, je suis juste une fille très normale.







«J’essaye de la tuer. J’essaye depuis cinq ans mais les gens adorent ça.

« Maintenant que j’ai mon propre spectacle et des trucs que les gens voient de l’autre côté de moi et savent que c’est très ironique. »

* Téléchargez et jouez à l’application de loterie gratuite BravoSpeed ​​via l’Appstore et Google Play; www.bravospeed.com