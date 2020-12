Gemma Collins soutient AJ Pritchard pour ramener à la maison le très convoité I’m A Celebrity .. Sortez-moi d’ici! couronne cette année.

L’ancien AJ strictement professionnel a eu une période agitée au camp après des disputes avec Shane Richie et a raté une lettre de chez lui ce week-end.

Mais l’ancien camarade de camp GC, qui a joué dans la série télévisée généralement basée sur la jungle en 2014, a prédit qu’AJ serait le roi du château de Gwrych vendredi soir.

Lorsqu’on lui a demandé qui, selon elle, remporterait le premier prix, Gemma a déclaré qu’elle était fan de l’idole.









« AJ Pritchard – il est doux pour les yeux, » elle se pâmit.

Le danseur sera la réception de certaines terribles nouvelles quand il quittera la série après qu’il a été révélé que sa grand-mère bien-aimée est décédée la semaine dernière, mais sa famille a choisi de garder la nouvelle secrète jusqu’à son départ.

Le frère d’AJ, Curtis, a parlé aux fans de la perte de la famille sur Instagam et a déclaré qu’il savait que leur Nana serait prête à AJ pour aller jusqu’au bout.

Gemma – qui a quitté sa série après seulement 72 heures – a également révélé au Mirror qu’elle aurait été massivement sous-entendue pour rejoindre la formation I’m A Celeb de cette année.

«Je ne suis pas sûr qu’il ne soit pas dans la jungle. J’espère qu’ils restent au chaud.

« Pour moi, cela aurait été un énorme anti-limite, mais au moins ils sont plus proches de chez eux », a-t-elle déclaré.







(Image: gemmacollins / Instagram)



Gemma a éclaté en sanglots lorsqu’elle a fait ses débuts dans la série en 2014 – bien qu’elle ait prédit qu’elle pourrait devenir comme Bear Grylls dans l’outback.

La diva TOWIE ne s’est pas beaucoup mieux comportée après avoir atteint le camp car elle se plaignait de devoir survivre avec du porridge avant de s’auto-diagnostiquer avec le paludisme après plusieurs voyages aux toilettes.

Mais la star de YouTube, Jack Maynard, détient le record du moins de temps au camp après avoir quitté la série après seulement deux jours où des tweets désobligeants ont été découverts.







(Image: Caractéristiques Rex)



Gemma travaille actuellement avec PlayOJO et la charité de jeu Breakeven pour repérer les signes de dépendance au jeu – une cause qu’elle décrit comme proche de son cœur.

L’ancienne star de TOWIE a dévoilé le faux parfum Compulsion sur son Instagram, pour illustrer que le jeu problématique est comme une « dépendance sans odeur », car elle a montré aux abonnés comment reconnaître certains des premiers signes d’une personne qu’ils aiment.

« Maintenant que j’ai votre attention, vous devez savoir que le jeu problématique est souvent invisible et difficile à repérer. Je me suis associé au casino en ligne équitable @PlayOJO pour sensibiliser et encourager le jeu responsable.

« Quelqu’un que vous aimez pourrait avoir du mal avec cela maintenant et nous avons estimé que le lancement de Compulsion était le symbole parfait pour illustrer les signes cachés et aider à éduquer les gens sur la façon de les repérer », a déclaré Gemma.