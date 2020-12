Gemma Collins a dit à ses fans qu’elle avait emmené sa mère à Londres quelques jours avant de révéler que ses parents avaient Covid-19.

Elle a confié aux fans qu’elle était dévastée que ses parents avaient contracté un coronavirus.

Dans son podcast publié la semaine dernière, le GC a partagé qu’elle avait emmené sa mère à Londres pour leur tradition de Noël.

Gemma, 39 ans, a déclaré aux fans la semaine dernière: «J’adore Noël mais cette année, avant Noël, ce sera toujours un peu différent à cause de la pandémie.

«J’ai donc emmené ma mère à Londres parce que nous allions toujours à Londres les 22, 23 et 24 et nous rentrions chez nous la veille de Noël.







(Image: Instagram)



« J’ai réussi à faire ça plus tôt avec elle et c’est un sentiment très agréable car quand j’ai quitté Londres, j’avais déjà l’impression d’avoir eu mon propre Noël. Ma mère et moi avons passé notre petit Noël spécial ensemble. »

Gemma n’a pas mentionné la date exacte de son voyage à Londres avec Joan.

Le podcast est sorti le 16 décembre.







(Image: Instagram)



Il est apparu après que Gemma a exhorté les fans à suivre les directives sur les coronavirus.

Ses parents Alan et Joan ont tous les deux la soixantaine.

Gemma a admis que c’était un « choc » de voir son père pleurer et dire qu’il préférerait être mort.







(Image: Instagram)



Elle a écrit: « S’il vous plaît, veuillez prendre note des directives! Mes deux parents sont extrêmement malades avec Covid 19!

« Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais! C’était un choc et dire qu’il préférait être mort alors vivre tout ce qu’il traverse en ce moment … cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant … ma mère aussi est extrêmement extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel!

« Et s’il vous plaît, prenez note et gardez vos proches en SÉCURITÉ … c’est vraiment pétrifiant. Quelle différence fait une année … »

Londres s’est écrasée dans le Tier 4 avant Noël à la suite de cas de flambée dans la capitale britannique.