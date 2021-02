Gemma Collins demande de l’aide alors que les cheveux blonds retrouvent leur couleur naturelle en lock-out

Gemma Collins a demandé de l’aide après avoir réalisé que ses cheveux retrouvent leur couleur naturelle pendant le verrouillage.

L’ancienne star de TOWIE, 40 ans, a ses cheveux blonds bien connus avant de rejoindre l’émission ITVBe en 2011, mais elle est en fait une brune naturelle.

Et elle a pris ses histoires Instagram dimanche après-midi pour se plaindre que ses racines ont poussé et que ses cheveux ne sont plus sa nuance de blonde préférée.

Gemma a ajouté des autocollants Instagram qui lisent «vie de verrouillage» et «envoyer de l’aide».

Elle a ensuite partagé un message similaire mais cette fois a ajouté le son de la chanson des Beatles Help!

Gemma a été photographiée dans un survêtement gris avec sa main sur sa hanche.

Ses cheveux étaient portés en queue de cheval haute et bouclés en tombant sur ses épaules et son dos.

« Joyeux DIMANCHE! HUNS, » Gemma a sous-titré le message, ajoutant un emoji mains levées.

« Qui est excité pour l’annonce de demain !!!

«J’ai découvert que ma couleur de cheveux naturelle était incroyable, NON !!!