GEMMA Collins a apprécié un déjeuner avec sa mère à Mayfair alors qu’elle continue de montrer son incroyable perte de poids.

L’ancienne star de Towie, 40 ans, était entourée d’amis lors de leur déjeuner à Spaghetti House dans l’ouest de Londres.

James Curley

Gemma a montré sa perte de poids incroyable au dîner[/caption]

Gemma était stupéfaite dans une robe noire à fleurs rouges alors qu’elle était prise dans une conversation avec ses invités.

En plus de sa mère Joan – qui s’est enveloppée dans une couverture bleue – elle a été rejointe par une autre star de Towie, Chloe Sims.

Il y avait aussi de vraies femmes au foyer de Dawn Ward de Cheshire et la star de Hollyoaks Davinia Taylor.

Gemma avait l’air de bonne humeur pendant le déjeuner tout en montrant sa perte de poids incroyable.

James Curley

La star a apprécié un rendez-vous déjeuner avec ses amis[/caption]

James Curley

Elle était assise à côté de sa maman Joan au dîner[/caption]

James Curley

Elle était également avec Chloe Sims, Davinia Taylor et Dawn Ward[/caption]

La star de la télévision est sur un coup de pied de santé et de remise en forme depuis 2019 et elle a perdu plus de trois pierres de poids.

L’affichage joyeux vient après que Gemma a déclaré qu’elle avait le cœur brisé après la mort de son amie proche.

Gemma a partagé une photo d’elle-même dans un survêtement à imprimé rose avec des cafés du E Pellicci Cafe à Bethnal Green, Londres.

Elle a légendé l’image: «J’avais juste envie de m’habiller pour obtenir une tasse de thé de ma préférée @pelliccicafe

James Curley

Le gang semblait être enveloppé dans une discussion[/caption]

Instagram / rhysalan

L’ami de Gemma, Rhys Alan Smith, est décédé[/caption]





«Ils vous font vous sentir si spécial et cela signifie toujours tellement J’ai été si déprimé récemment et absolument navré après le décès de mon cher ami, un petit frère est décédé ça m’a vraiment remonté le moral

«Désolé, je suis resté silencieux sur le gramme, mais vous réalisez simplement que c’est un peu BS quand de vraies choses se produisent Je vous aime tous @pelliccicafe et merci d’avoir fait des histoires avec ma maman

«Je prends juste les choses doucement pour le moment @pelliccicafe mérite un prix pour avoir rendu les gens heureux «

Gemma pleure actuellement la perte de Rhys Alan Smith – l’ancien petit ami de la star de Towie Harry Derbidge – décédé à Tenerife la semaine dernière.