Gemma Collins aurait déclenché une « guerre d’enchères » entre les principaux diffuseurs après avoir été classée parmi les célébrités les mieux notées sur ITVBe.

La star de télé-réalité de 39 ans – qui est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue dans The Only Way Is Essex en 2011 – a continué de divertir les téléspectateurs avec une variété d’émissions dérivées.

Bien qu’elle soit jusqu’à présent restée fidèle à ITV à l’écran, la BBC et Channel 4 chercheraient des opportunités de travailler avec la star de TOWIE alors qu’elle continue d’attirer les téléspectateurs.

En plus de bénéficier de bonnes notes pour ses émissions Diva Forever et Diva In Lockdown, le podcast BBC de Gemma a également célébré un succès croissant.

S’adressant à The Sun, un initié a révélé que le succès de Gemma n’est pas passé inaperçu par les différentes chaînes de télévision.

« Gemma est la fille en or d’ITV pour le moment, et ses émissions de télé-réalité à succès ne sont pas passées inaperçues par les patrons rivaux », a déclaré un initié de la télévision à la publication.







« La BBC a vu de première main à quel point elle est populaire grâce à son podcast et ils pensent que si elle peut le faire avec le podcast, imaginez ce qu’elle pourrait faire avec la télévision!

«Le GC est exactement ce dont la BBC a besoin pour rafraîchir ses chaînes et ils veulent qu’elle à l’écran attire un public plus jeune, et Channel 4 a également exprimé son intérêt.

Un représentant de la BBC, d’ITV et de Channel 4 a été contacté par The Mirror pour commenter.







Le succès de Gemma depuis TOWIE a continué à rapporter une fortune impressionnante à la bombe blonde grâce à son travail dans la mode et la télévision.

En plus de sa populaire série Diva Forever, Gemma a joué dans Dancing On Ice, I’m A Celebrity et CelebrityBig Brother dans le passé.

Elle branche constamment sa ligne de mode sur les réseaux sociaux et continue de publier de nouveaux articles dans ses collections de vêtements.









Pour son dernier projet, Gemma tente même de se faire un nom dans le monde de la musique en essayant de décrocher la place de numéro 1 de Noël de cette année avec son copain Darren Day.

«Je voulais faire quelque chose d’amusant et de fabuleux pour vous tous pour la charité, car cette année a été difficile pour tous, j’espère que cela répandra de la joie et de la chaleur dans vos cœurs. quand elle a annoncé la nouvelle.

