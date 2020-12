Gemma Collins a partagé ses craintes pour la vie de son père après qu’il soit tombé malade avec Covid.

La star de TOWIE, 39 ans, vit en enfer alors que ses deux parents sont tombés malades du virus mortel Covid-19 quelques jours à peine avant Noël.

Donnant une mise à jour inquiétante sur l’état de son père mercredi soir, Gemma a exprimé ses grandes craintes et ses inquiétudes pour son père, Alan.

S’adressant aux médias sociaux, la star de télé-réalité a partagé une photo de son père allongé alors qu’elle lui tenait la main pour offrir réconfort et réconfort – tout en disant aux fans et aux abonnés qu’elle n’avait jamais été témoin d’une maladie comme Covid.









Elle a écrit: «J’ai tellement peur en ce moment.

«Mon père est tellement malade que je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie», ajoute un emoji au cœur brisé.

La star a poursuivi: «Covid est tellement effrayant allongé à côté de mon père qui lui tient la main en ce moment.

«Je vous montre cela pour faire prendre conscience de la réalité de Covid.»







(Image: Instagram)



Mardi, Gemma avait exhorté les fans à faire attention et à suivre les directives du gouvernement relatives au coronavirus, car elle a révélé que ses deux parents avaient contracté le virus.

Son avertissement est intervenu quelques jours après que de grandes parties de l’Angleterre – y compris Londres et la plupart de l’Essex – aient été plongées dans le rang 4 au milieu des craintes d’une souche mutante de Covid.

De nouvelles mesures ont conduit à la fermeture de tous les magasins et entreprises non essentiels, le public étant invité à travailler à domicile si possible.

Partageant deux clichés de sa mère et de son père mardi, Gem a écrit: « S’il vous plaît, veuillez prendre note des directives! Mes deux parents sont extrêmement malades avec Covid 19! »

Elle a poursuivi: «Voir mon père pleurer, ce qu’il ne fait jamais, a été un choc et a dit qu’il préférait être mort avant de vivre tout ce qu’il traverse en ce moment.

« Cela l’a totalement anéanti et c’est déchirant. »







(Image: Instagram)



Et elle a ajouté: « Ma mère aussi est extrêmement malade avec Covid aussi, c’est réel! Et s’il vous plaît prenez note et gardez vos proches en SÉCURITÉ. »

La majeure partie de l’Angleterre devrait être ajoutée au niveau 4 le lendemain de Noël alors que les taux d’infection à Covid, les hospitalisations et les décès continuent d’augmenter.

Alors qu’un vaccin de Pfizer a commencé à être administré au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci, on espère qu’un produit fabriqué au Royaume-Uni – créé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca sera approuvé sous peu et permettra à encore plus de vaccinations de commencer au Royaume-Uni.