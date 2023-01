Gemma Collins admet qu’elle a du mal à tomber enceinte et “prie” pour de l’aide

GEMMA Collins a admis qu’elle avait du mal à tomber enceinte alors qu’elle “priait” pour obtenir de l’aide.

L’ancienne star de TOWIE a partagé ses malheurs avec les fans dans le dernier épisode de son podcast.

Le GC est fiancé à Rami Hawash – des années après sa proposition initiale à la star de télé-réalité[/caption]

Gemma, 41 ans, a parlé de son dernier voyage en Israël pendant la période des fêtes alors qu’elle visitait Tel Aviv.

La star a révélé comment elle avait dû entrer en Palestine pour voir Bethléem.

Mais pendant qu’elle était là-bas, elle a prié Dieu de l’aider à tomber enceinte – et a demandé un bébé en 2023.

“J’étais tellement heureuse le jour du Nouvel An de toucher l’église où l’enfant Jésus est né”, a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: “J’ai prié quand j’étais là-bas, j’ai dit” s’il vous plaît Dieu, s’il vous plaît, donnez-moi un bébé cette année “et vous savez, s’il vous plaît Dieu, cela arrive.”

Elle a ajouté qu’elle avait ressenti une « étreinte chaleureuse de l’homme lui-même » après sa prière.

Le GC est fiancé à Rami Hawash – des années après sa proposition initiale à la star de télé-réalité.

Rami, 48 ans, possède une entreprise de réparation mécanique automobile à Romford, Essex.

Il est le petit ami de Gemma depuis 2011 et est maintenant fiancé à elle.

Le couple est sorti pour la première fois en 2013 et Rami a fait plusieurs apparitions dans The Only Way Is Essex, l’émission où Gemma a trouvé sa popularité.

Le couple a annoncé son premier engagement le 27 décembre 2013, bien que celui-ci ait été interrompu plusieurs semaines plus tard.

Il a proposé à la star en cachant une bague en diamant dans un pudding de Noël.

Cependant, la paire l’a appelé, quelques mois plus tard.

Il est maintenant père d’un fils de trois ans, Tristan, qui est tenu à l’écart du public.

