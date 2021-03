Gemma Collins admet qu’elle a dissous son Botox et son agent de remplissage après des traitements de 8000 £

Gemma Collins a révélé qu’elle avait dissous son Botox et ses charges.

La star de Diva Forever, 40 ans, a exhorté ses fans à paraître plus naturels après avoir déjà reçu 8000 £ de traitements.

Gemma a déclaré au Sun: « J’ai essayé le Botox et le mastic, et j’ai tout dissous. Je ne peux pas le supporter. Je me regardais en pensant » Je ne me ressemble plus « . »

L’ancienne membre de la distribution The Only Way Is Essex a admis qu’elle se concentrait désormais sur l’obtention d’un look plus naturel.

Elle a ajouté: « Les jeunes filles d’aujourd’hui, toutes ces lèvres, c’est juste un peu trop. Les gens pensent que c’est la norme maintenant, et ce n’est pas le cas. Nous devons rester naturels. »

L’article note que Gemma s’est précédemment associée à la clinique Harley Street London Aesthetics pour offrir Gemma Collagen – une entreprise axée sur l’anti-âge qui propose des peelings pour le visage et des suppléments de collagène.







(Image: gemmacollins / Instagram)



La star de télé-réalité a récemment perdu trois pierres de poids en plus de ses traitements avec London Aesthetics.

The Mirror a contacté un représentant de Gemma Collins pour obtenir des commentaires supplémentaires sur cette histoire.

Pendant ce temps, l’ancien petit ami de Gemma, James ‘Arg’ Argent, a récemment confirmé à Piers Morgan et Susanna Reid sur Good Morning Britain que le couple n’était pas officiellement de retour ensemble.







(Image: Instagram)







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Il a déclaré: « Nous ne sommes pas officiellement de retour ensemble. Il est impossible d’avoir une relation avec qui que ce soit.

« Elle n’est plus bloquée sur mon téléphone. »

Arg a ajouté: « Nous sommes amis pour le moment et nous avons été en contact. »

L’ancienne star de TOWIE a également plaisanté sur la perspective d’avoir fait une sex tape avec Gemma, qui elle-même a récemment fait une déclaration audacieuse d’en filmer une lorsqu’elle a été interviewée sur Piers Morgan’s Life Stories.







(Image: ITV)



« Je ne sais pas combien une sex tape de moi et Gemma recevrait », a plaisanté Arg.

James vise également à se remettre en forme et est sur le point de subir une chirurgie gastrique qui lui sauvera la vie dans le but de retrouver la santé, car il pèse actuellement 27 pierres.

Il a également reçu une offre pour l’aider à se mettre en forme de la part de son collègue et entraîneur personnel de TOWIE, Dan Osborne.

Dan a commenté un article récent: « Vous avez ce frère dès que les gymnases sont ouverts, nous mettons le travail dans mate x. »

