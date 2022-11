Gemma Collins a l’air plus mince que jamais dans le clip des coulisses d’une séance photo glam

GEMMA Collins a été vue plus mince que jamais dans un clip chic des coulisses d’une séance photo glamour.

L’ancienne The Only Way Is Essex s’est rendue sur sa page Instagram pour montrer ses courbes dans une tenue deux pièces rose vif.

Gemma a été vue glamour dans le clip des médias sociaux[/caption] Instagram

Gemma a récemment lancé une ligne de mode avec New Look[/caption]

Gemma, 42 ans, qui a perdu un énorme trois pierres cette année, avait l’air sensationnelle dans la tenue alors qu’elle prenait plusieurs poses.

La star de Diva Forever a montré ses longs cheveux blonds alors qu’elle souriait à la caméra, montrant sa taille fine.

Elle a enfilé un pantalon rose vif, qu’elle a assorti à un chemisier en soie rose, un sac à main rose et une paire de talons hauts blancs.

Gemma était entourée de mannequins, également vêtus de tenues noires et roses, alors qu’ils étaient photographiés pour son montage New Look.

“Marcher dans le club avec vos filles”, Gemma a légendé le cliché, alors qu’elle encourageait ses abonnés à acheter sa “collection festive”.

Ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son nouveau look, qualifiant Gemma de “superbe”, “magnifique” et “une reine”.

Cela vient après que Gemma a montré sa silhouette dans un ensemble à imprimé léopard lors d’une sortie festive à Londres la semaine dernière.

La diva avouée a récemment révélé un nouveau régime secret derrière sa perte de poids, après avoir perdu trois pierres.

Elle a admis qu’elle s’inquiétait pour sa santé et “espère” que le dernier régime fonctionne pour elle après avoir lutté avec son poids pendant des années.





Dans son nouveau podcast, Le podcast Gemma Collins, la star raconte comment elle a pratiqué le jeûne intermittent, retrouvé sa « confiance » et commencé à « fantômes » les hommes.

Partageant avec ses fans, Gemma a commencé: “Cette semaine, j’ai été une bonne fille, j’ai fait un jeûne intermittent.”

Elle a poursuivi: “J’ai dû être un peu discrète et dire non à quelques événements sociaux parce que je suis comme le miel, je jeûne.

« Je me suis couché tôt. J’ai fait ma promenade.

La sortie de Gemma intervient après qu’elle soit sortie pour une activité festive mardi soir avec sa mère et ses amis.

La star de télé-réalité a présenté son nouveau bob à la mode alors qu’elle était vue en train de sourire aux côtés de maman Joan tout en ayant l’air chic dans un manteau vert.

Elle a récemment lancé son nouveau look et s’en sent clairement renforcée en partageant une vidéo d’elle posant sur Instagram, avec la légende : “Une femme qui se coupe les cheveux est sur le point de changer sa vie.”

Gemma a perdu trois pierres impressionnantes cette année[/caption]