Gemma Collins a l’air plus mince que jamais alors qu’elle tire pour une collaboration de mode passionnante

GEMMA Collins avait l’air incroyable alors qu’elle tournait un nouveau projet aujourd’hui.

L’homme de 41 ans s’est rendu au légendaire studio de danse Pineapple à Londres pour tourner quelque chose pour New Look.

Gemma, la favorite de la télé-réalité, avait l’air soignée dans une tenue entièrement noire alors qu’elle posait avec la patronne de la danse Debbie Moore.

Ses vêtements chics ont montré son incroyable perte de poids, Gemma ayant déjà perdu plus de trois pierres avec une combinaison d’un régime de remise en forme et d’une révision du régime.

Gemma a complété son look avec des extensions blondes et un sac rose pour une touche de couleur.

En mai de cette année, The Sun a révélé que Gemma avait signé un impressionnant contrat d’un million de livres sterling avec le géant de la mode.

Depuis lors, elle a sorti un certain nombre de collections avec eux, se révélant très populaire.

Une source a précédemment déclaré à propos de l’accord: “Gemma est une grande entreprise et lorsque New Look l’a approchée pour une collaboration, ils étaient prêts à payer beaucoup d’argent.

“L’accord que Gemma a signé fait d’elle la principale ambassadrice célèbre de New Look et la verra également lancer sa propre collection.

“Le contrat de Gemma avec New Look durera longtemps, c’est ainsi qu’elle gagnera facilement plus d’un million de livres sterling.

“Elle est elle-même une grande fan de l’entreprise et des boutiques de New Look, elle est donc la personne idéale avec qui s’associer.”

Pendant ce temps, Gemma a montré ses impressionnantes décorations de Noël – bien qu’elle ait insisté sur le fait qu’elle “réduisait” pour économiser de l’argent cette année.

Elle a déclaré: «Je ne veux absolument rien pour Noël cette année. J’ai demandé à tous ceux qui veulent m’offrir quelque chose de faire un don caritatif.

«Je pense qu’il y a beaucoup trop d’excès qui se passent et vous devez le garder réel.

“Vous devez le retirer, il ne s’agit pas de cadeaux.”