Gemma Collins a l’air plus mince que jamais alors qu’elle montre une nouvelle coiffure lors d’une soirée festive en famille avec sa mère sosie

GEMMA Collins avait l’air incroyable alors qu’elle profitait d’une soirée festive avec sa mère et ses amis.

La star de télé-réalité, 42 ans, a présenté sa nouvelle coiffure – un bob avec une frange à la mode après avoir parlé de sa lutte pour perdre du poids.

gemmacollins/Instagram

Gemma a récemment eu une frange coupée[/caption]

En un clin d’œil, l’élégante Gemma est vue en train de sourire aux côtés de maman Joan tout en ayant l’air chic dans un manteau vert.

Elle a récemment lancé son nouveau look et s’en sent clairement renforcée en partageant une vidéo d’elle posant sur Instagram, avec la légende : “Une femme qui se coupe les cheveux est sur le point de changer sa vie.”

La soirée survient après qu’elle a parlé de son dernier plan de perte de poids, en disant sur son podcast: “Cette semaine, j’ai été une bonne fille, j’ai fait un jeûne intermittent.”

Elle a poursuivi: «J’ai dû être un peu discrète et dire non à quelques événements sociaux parce que je suis comme des miels, je jeûne. Je me suis couché tôt. J’ai fait mes promenades.

Gemma a conclu : « Voyons si ce jeûne intermittent dont tout le monde parle est bon. Vous savez ce que c’est, c’est l’hiver – je suis allé au supermarché l’autre jour et j’ai vu des tranches de Noël, est-ce que j’en avais une ? Non.”

L’ancienne star de Towie nous a récemment dit qu’elle essayait également Slimming World dans le but de se mettre en forme.

«Je suis toujours confronté à cela parce que j’ai un problème de thyroïde, un syndrome des ovaires polykystiques, un problème d’insuline. Vous l’appelez », nous a-t-elle dit.





“J’ai un tel déséquilibre hormonal. C’est une bataille constante.

“Mais à 42 ans, je m’aime et si cela offense quelqu’un, je suis désolé, mais je m’en fous.

“Mon poids monte et descend, c’est une bataille constante pour moi.

« Est-ce que je me sens bien dans ma peau ? Ouais. Est-ce que je continue d’essayer de perdre du poids, de le réduire et de le maintenir stable ? Ouais. C’est quelque chose avec lequel je vais toujours lutter.

Instagram

Gemma a généralement un look très différent[/caption]