Gemma Collins a l’air plus mince que jamais alors qu’elle montre un look glamour pour une soirée arty

GEMMA Collins s’est glissée dans un tailleur-pantalon noir sexy avant de partir pour une soirée arty à Londres.

Le GC, 41 ans, a été photographié en arrivant au Saatchi, une galerie exclusive à Chelsea, pour un événement privé.

Goff

Gemma Collins est glamour pour une soirée à Londres[/caption]

Goff

Elle a été photographiée devant la galerie exclusive Saatchi[/caption]

Elle a associé sa tenue à un sac à main noir et a ajouté une touche de couleur avec des talons rose cerise.

Souriant aux caméras en attente, Gemma – qui a perdu un énorme poids de trois pierres – exhibait également un brushing ondulé.

La soirée glamour de Gemma survient quelques jours après son retour de vacances au soleil à Tenerife.

L’ancienne star de Towie s’était envolée pour l’île espagnole avec son fiancé Rami Hawash et sa famille.

Gemma a également été rejointe par son beau-fils Tristan, qui est l’enfant de Rami issu d’une relation précédente.

Le trio avait l’air heureux et détendu alors qu’ils posaient ensemble pour une photo de famille rare dans la piscine.

Gemma n’a pas caché son désir de fonder une famille avec Rami – mais elle accepte également d’être la belle-mère de Tristan.

Auparavant, elle s’était rendue sur les réseaux sociaux et avait remercié sa mère de l’avoir accueillie dans sa vie à bras ouverts.





Écrivant à propos de ses «rôles» familiaux actuels, Gemma a déclaré: «Tante, belle-mère et, espérons-le, Dieu me fera un cadeau un jour, mais je suis si heureuse de ce que j’ai en ce moment #sharingthelove et un ÉNORME MERCI à sa charmante maman d’avoir laissé moi, je m’occupe de lui.

En mai, Gemma a révélé qu’elle réduisait sa charge de travail dans le showbiz pour se concentrer sur le fait de devenir mère.

S’adressant à The Sun, elle avait déclaré à l’époque : « Je ne peux pas attendre le 1er août car je pourrai alors totalement me détendre. Je n’ai pas de jour de repos d’ici là.

“Nous arrivons à ce point où nous devons nous concentrer sur le fait d’avoir un bébé.

“Je veux vraiment me reposer après août et passer du temps avec Rami et faire le bébé. Je me suis donné une fenêtre de six mois.