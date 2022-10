GEMMA Collins avait l’air plus mince que jamais alors qu’elle exhibait ses jambes bronzées dans une mini-robe dorée.

L’ancienne star de Towie a montré sa silhouette rétrécie dans une robe portefeuille scintillante dans une publicité Instagram pour l’une de ses nouvelles collections.

Gemma Collins a l'air plus mince que jamais alors qu'elle montre des jambes bronzées dans une mini-robe dorée

La star a montré sa silhouette mince en vacances dans un maillot de bain audacieux

Gemma, 41 ans, avait l’air naturelle derrière la caméra alors qu’elle posait pour des photos montrant la pièce en or de sa nouvelle gamme de Noël avec New Look.

Elle a complété le look avec des talons à bout ouvert assortis.

La star de télé-réalité a également coiffé ses cheveux blonds en une raie sur le côté.

Pendant que Gemma faisait son truc, ils ont joué Respect d’Aretha Franklin en arrière-plan du studio.

La diva avouée a partagé un aperçu des coulisses sur Instagram.

Gemma a légendé le message: “Retour direct à WERK si tu fais ce que tu AIME tu ne travailleras jamais un jour de ta vie Je suis tellement excitée pour ma collection de Noël avec @newlook.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour partager l’amour.

"Superbe chéri ", a déclaré l'un d'eux.





Une seconde a écrit: “Notre REINE le tue comme toujours .”

Un troisième a ajouté: “C’est un magnifique petit numéro scintillant Gemma .”

Ce n’est pas la première fois cette semaine que Gemma montre son incroyable perte de poids.

Gemma s’est glissée dans un tailleur-pantalon noir sexy avant de partir pour une soirée arty à Londres.

La beauté d’Essex a récemment passé des vacances à Tenerife avec son fiancé Rami Hawash.

Sur une photo, elle avait l’air plus mince que jamais dans un maillot de bain plongeant.

Gemma a récemment passé des vacances à Tenerife avec son fiancé Rami